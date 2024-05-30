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「雲林心蓮心」振興國旅　雲林人獲加碼享1300元補助

▲雲林縣心蓮心振興國旅獎助方案6/1起跑，雲林縣民至花蓮觀光最高可享1300元補助。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣心蓮心振興國旅獎助方案6/1起跑，雲林縣民至花蓮觀光最高可享1300元補助。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

花蓮受今年0403地震重創，雲林縣政府針對花蓮地震振興補助方案展現友好，自6月1日起至年底推出國旅獎助方案，雲林縣民至花蓮旅遊住宿於花蓮縣合法設立旅宿業並登錄資料，可申請1人300元獎助金，名額有限用完為止，次方案再結合交通部觀光署推出自由行及團客住宿補助者，每人最高共可享1300元補助。

花蓮地震重創當地經濟，雲林縣為善不落於人後，除配合觀光署補助方案宣傳推廣，更再加碼推出「雲林縣心蓮心振興國旅獎助方案」，並號召雲林縣宮廟及團體捐款協助振興花蓮產業，19日更偕同議長黃凱率領宮廟代表、縣議多名議員、農業處長魏勝德長、縣農會總幹事陳志揚等人共同前往花蓮展現雲林縣在各面向給予最大的實質協助與支持。

雲林縣長張麗善指出，花蓮縣政府對於0403地震的重創硬體部分已大致修復完畢，且已於5月初啟動「2024永續遊花蓮」國內外旅行團獎勵方案，自5月10日起針對國內、國外自由行和旅行團市場推出多項旅遊優惠，縣內特色景點相當多樣化，歡迎雲林的鄉親多加利用交通部觀光署、花蓮縣政府及雲林縣加碼之旅遊獎助方案，組團前往花蓮觀光旅遊，帶動震後復甦。
 
文化觀光處長陳璧君指出，縣府除了推出雲林縣心蓮心振興國旅獎助方案外，雲林縣政府電商平台「雲林良品」推出「良品心蓮心」導購專區，提供花蓮縣15個線上農特產品的購買連結，邀請全國民眾一同支持花蓮縣在地農特產品，為花蓮震災之重建盡一己棉薄之力。

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