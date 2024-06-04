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甫獲議會同意增編15人即傳出單位解編　雲林環保局澄清

▲雲林縣議會今日進行第20屆第三次定期會縣政總質詢，雲林縣議員蔡岳儒質詢雲林縣環保局。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣議會今日進行第20屆第三次定期會縣政總質詢，雲林縣議員蔡岳儒質詢雲林縣環保局。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣議會今（4）日進行第20屆第三次定期會縣政總質詢，雲林縣議員蔡岳儒質詢「3月時環保局向議會反映因稽查人員不足，請求議會同意增編15名員額，當時所有議員不分黨派全數同意。不過6月1起卻將稽查人員解編，質疑擺明向議員「莊笑維」。對此，環保局對此回應，大約半年後將會回復稽查隊編制。

雲林縣議員蔡岳儒指出，雲林縣環保局稽查隊今年3月時經縣議會同意再增編15員，現竟傳出6月1日撤編，分散人力至各科。蔡岳儒說，根據雲林縣去年9月至今年3月陳情案高達4399件，現在稽查業務回歸到環保局各科，萬一專員專業素養不夠，分派業務有誤即造成人員、時間浪費。令人擔心此段時間稽查制度可能會有空窗期。

環保局長張喬維對此回應，先前稽查隊分別有15名環保局正式、約聘僱人員，加上15名委外單位人員。而議會同意編增人力後，4月份委外部分取消，目的在於要培養局內專業素養人員。不過人員新進後，卻屢屢傳出新人專業能力不足，故將人力打散到各業務科別訓練，從入職到具備專業能力，預計最少需要半年時間養成，半年後將回復稽查隊編制，「並未將稽查隊裁撤」。


►聽Podcast #我在案發現場

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雲林縣環保局環保稽查人力不足雲林縣議會質詢

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