呼應賴清德兒少政見　民進黨6／8花博公園辦親子派對

▲吳崢（右）、李晏榕（中）、潘汝璧（左）在記者會中射出紙飛機，邀請民眾一同參加周六的親子派對活動。（圖／記者呂晏慈攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨今（5日）宣布，6月8日下午2點到6點將在圓山花博花海廣場舉辦「DPP親子派對」，活動將結合街道彩繪、泡泡、紙箱遊戲、親子市集和趣味表演，邀請大朋友、小朋友們一起來同樂。

民進黨主席賴清德去年競選總統期間，曾關注戶外遊戲對孩子身體及心理發展的重要性，他認為，在住家鄰近社區的公園遊戲場，是免費、最方便、能讓每個家庭享有的友善育兒設施，因此，未來政府將定期了解社會各界的需求，廣設、不斷更新適合兒童少年安全及身心發展的休閒場所，並和地方政府共同朝這個目標前進。

民進黨性平部主任李晏榕、發言人吳崢、還我特色公園行動聯盟秘書長潘汝璧今天上午出席記者會，宣傳即將在周六登場的「都市就是孩子的遊戲場」DPP親子派對。

李晏榕表示，民進黨作為執政黨，始終致力於打造親子友善的環境與減輕家長育兒負擔，同時也重視孩子的休閒活動，讓孩子可以在遊戲與學業中取得平衡，端午連續假期是全家出遊的好時機，歡迎民眾踴躍參與。

李晏榕補充，親子派對也歡迎民眾帶毛小孩一起參加，現場將安排寵物義診和和義剪活動，讓毛小孩和主人一起同樂，另外，這次市集餐飲也彰顯了台灣多元文化的特質，將邀請馬來西亞、印尼、越南的新住民美食攤位，以及台灣在地原住民的人氣美食，讓大家從美食中感受到台灣的多元性。

潘汝璧分享，感謝⺠進黨性平部重視孩⼦的遊戲權與街道使⽤權，與特公盟合作讓這次的圓⼭花博廣場變身成孩⼦的遊戲場。這次的街道遊戲特別規劃了創新的玩法，讓孩⼦徜徉在五彩繽紛的彩繪、拉出可以裝⾃⼰的⼤泡泡，還可以在紙箱區打造⾃⼰的設計品牌，盡情裝扮⾃⼰，幫⾃⼰做包包、鞋⼦、帽⼦、太陽眼鏡。