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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

傅崐萁「花東三法」藍營踩剎車　綠感謝國民黨：向民意起義來歸吧

▲立法院三讀通過「立法院職權行使法部分條文修正草案」，國民黨立委傅崐萁發言。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨團總召傅崐萁。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨立院黨團總召傅崐萁主導花東交通三法，更放話本會期結束前三讀，卻引爆黨內外反彈；國民黨智庫提出「花東三法」再評估建議、藍委賴士葆也質疑「有那麼急嗎？」對此，民進黨團今（5日）表示，早知如此何必當初？國民黨智庫的說法，就是民進黨團3月提出的疑慮，感謝國民黨，不管起義來歸是真的假的，至少看看自己黨部跟智庫的評估，向憲法跟民意起義來歸吧！台灣社會再次給藍白機會，就看他們最終是否能智慧做出判斷。

對於傅崐萁推動花東三案，黨團幹事長吳思瑤表示，藍白聯手造就史上最視憲法於無物的立法院，聚焦在花東三大錢坑法案，早知如此何必當初？早在3月就已經多次召開記者會說明三大錢坑法案立場，幾大不可行理由：立法凌駕行政權、違反交通建設應有評估、違反財政紀律及財務評估，這3大訴求從3月就不斷向藍白多次說明、提醒。

吳思瑤指出，黨團也不斷提醒傅崐萁，任何公共工程經費非常清楚，可行性評估、綜合規劃、基本設計、細部設計，最後才能施工發包、完工驗收，一整套交通評估沒人可以快轉、閹割，但藍白就是說不聽，一直到民氣可用，國會擴權法案讓10幾萬公民上街頭、發揮輿論力量，終於讓藍白感到害怕。

對於國民黨智庫出來踩煞車，說花東三案財務、環境、技術、工程可行性評估不能跳過。對此，吳思瑤也拿出3月記者會手板，並質疑，這不是民進黨3月就提醒大家的？國民黨智庫也說交通建設計畫案屬於行政權，這不就是民進黨一直說的立法不能凌駕行政權？國民黨智庫現在才知道回頭是岸。

另外，藍委賴士葆也質疑這三案是否有急迫性，吳思瑤則表示，內部出現雜音，廣大公民力量讓立委害怕、必須自制，賴士葆長期是財政委員會，他也說不只是財源問題還要考量專業問題。感謝國民黨，不管起義來歸是真的假的，至少看看自己黨部跟智庫的評估，到目前為止，雖然國民黨對於強行通過三大錢坑法案有更大討論空間，但掛在帳上的領銜提案人依舊是傅崐萁、韓國瑜跟江啟臣，請正副院長守住議事中立，也希望民眾黨起義來歸。

吳思瑤指出，藍白已經喬出一個共提的表決版本，憲法已經說這是違憲，民意已經展現力量、請自制，聽聽人民的聲音，撤回這樣的修正版本，向憲法跟民意起義來歸吧！台灣社會再次給藍白機會，就看他們最終是否能智慧做出判斷。

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