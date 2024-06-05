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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳菊挺立院修憲廢考監、柯建銘稱非優先　黃國昌：兩手策略不意外

▲民眾黨立委黃國昌質詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨立委黃國昌。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲2024政見喊出「廢考監」，民眾黨團總召黃國昌日前重申主張，30名綠委也提案廢除；監察院長陳菊5日也喊，只要立院透過修憲程序就全力支持，結果民進黨團總召柯建銘卻說不是第一優先。面對陳菊與柯建銘不同調，民眾黨團總召黃國昌回應，民進黨兩手策略一點也不令人意外。

民眾黨將廢除考試院、監察院當成2024總統大選政見，國會改革法案三讀後，傅崐萁、黃國昌再喊出廢監察院，並預告將提修憲案，而民進黨也有30名立委提出連署「廢除考監」修憲案，但事後國民黨中央卻意見不同調，表示堅持五權分立，「不會奉陪」，黨主席朱立倫則提出在不動《憲法》下砍、凍考監預算。

對於廢除監察院提案，陳菊5日受訪時表示，對於三權分立的理想從未改變、充滿期待，只要立法院透過修憲程序廢除監察院，全力支持、尊重。至於藍委提出可不動憲法、先凍結、砍經費？陳菊回應，這樣違反大法官632條解釋，除非他們視《憲法》於無物、不尊重程序。

陳菊指出，監察院現在是按照憲政程序，賦予監察院應有職權、行使職權，若要廢除監察院，只要透過修憲程序，完全尊重且支持。至於民進黨團總召柯建銘稱民生法案優先？陳菊說，自己不了解立法院運作，立場已經說明得很清楚。

然而當陳菊喊出，只要立院透過修憲程序廢除監察院就全力支持，民進黨團總召柯建銘受訪時卻說，憲政改造是另一個題目，這不是最優先。

面對陳菊、柯建銘對廢除監察院的態度不同，黃國昌5日接受《東森新媒體ETtoday》訪問時回應，民進黨的兩手策略一點也不令人意外，不值得評論，「陳菊4年前也說認同修憲廢考監，4年過去了，有任何改變嗎？」而民眾黨主席柯文哲5日結束中央委員會後，被媒體詢問相關問題，並未正面回應。

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