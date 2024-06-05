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端午連假首日恐湧車潮　省道6大易塞地雷路段、時段曝

▲▼台9線蘇花公路。（圖／公路總局）

▲端午連假首日恐湧現車潮，台9線蘇花公路等省道公路出現車多壅塞情形。（圖／公路局提供）

記者蔡亞樺／台北報導

周六開跑的端午節3天連假，是今年最後一個連假，公路局預估此次連假以觀光旅遊為主，連假首日就有車潮湧現，公路局指出，台9線蘇花路廊、台61線竹南及中彰大橋改建等6處省道公路路段易塞，提醒民眾先蒐集路況資訊再出門。

▲▼端午連假預估壅塞時段與路線表。（圖／ETtoday）

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▲端午連假預估壅塞時段與路線表。（圖／ETtoday）

公路局表示，本次連假主要旅次將以觀光旅遊為主，省道主要幹道及各地觀光風景區將出現車潮，預估觀光旅遊車潮將於6月8日至9日湧現，返回工作地車潮則預估從6月9日下午至10日陸續出現。

公路局指出，主要城際道路易壅塞的路段及時段，包括台9線蘇花路廊，南下6月8日上午10至12時；北上6月10日下午3時至晚間8時。台9線南迴公路，台東往屏東方向6月10日下午4時至晚間7時。

台1線水底寮至楓港路段，南下6月8日上午11時至下午3時；北上6月10日下午3時至晚間8時。台61線鳳鼻至香山路段，南下6月7日下午3時至7時、6月8日上午7時至中午12時；北上6月10日下午3時至晚間9時。

台61線竹南路段，南下6月8日上午10時至12時；北上6月10日下午2時至晚間8時。台61線中彰大橋改建路段，南下6月8日上午8時至下午5時、9日上午10時至下午3時；北上6月9日下午3時至晚間7時、10日下午2時至晚間8時。

公路局指出，銜接國道的台64線中和交流道、台65線土城交流道、台74線台中快官－成功路段及大里二－霧峰路段、台18線中埔交流道、台86線歸仁交流道、仁德系統及台88線鳳山至五甲路段等省道路段，連假車多壅塞。

重要觀光風景區鄰近路段，包括台2線福隆及萬里－大武崙路段、台2線及台2乙線關渡－淡水路段、台3線及台7線大溪－慈湖路段、台21線日月潭周邊路段、台3線古坑－梅山路段、台26線墾丁路段，預估連假車多壅塞情形。

▲▼統聯客運,國道客運,轉運站。（圖／公路總局台北區監理所）

▲端午連假期間國道客運推出票價85折等優惠。（圖／公路局提供）

為鼓勵返鄉出遊的民眾搭乘客運，公路局推出多項公共運輸優惠措施，凡搭乘89條國道客運路線可享平日優惠價或票價85折優惠，搭台鐵、高鐵、國道客運10小時內轉乘在地市區公車，亦可享一段票或基本里程免費優惠。

公路局表示，端午連假期間協調各國道業者籌措運能，總計提供3.5萬班次及97萬座位數，5月13日起販售預售票，截至5月27日售出2.5萬張預售票，佔可售張數11.63%，其中西部計2.1萬張，佔13.08%；東部3254張，佔6.65%，尚餘許多坐位，歡迎民眾多加利用。

針對前往東部區域推出專案優惠，公路局表示，持東部國道客運票證至東部地區購買台灣好行體驗套票或於當地合法旅宿住宿，可享來回票4人同行1人免費，回程可再折抵200元，花東地區「在地有腳」租賃優惠(租車優惠及回程最高折抵客運票價200元)，以上兩項專案優惠無法重複抵退。

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