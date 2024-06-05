肯德基端午限定「8大組合優惠」一次看！限時4天下殺57折起

▲肯德基端午優惠一次看。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

端午連假將至，人氣速食品牌「肯德基」祭出限時4天限定優惠，不僅有超省端午歡聚桶餐每桶400元有找，加碼還有7款熱門餐點組合57折起，包括熱門青花椒咔啦雞腿堡、香草紙包雞等通通有，6月7日正式開跑，小確幸趕緊先收，提醒端午歡聚桶餐今（5）日、明（6）日2天搶先開放預購。

▲肯德基一共推出8大優惠。※點圖可放大

肯德基端午優惠一次看，首推「端午歡聚桶餐」，內含6塊咔啦脆雞、4顆原味蛋撻、2份小份香酥脆薯，限時下殺59折只要399元，今（5）日、明（6）日限時2天搶先開放官網、PK APP預購，6月7日至6月10日限定開賣。

加碼推「5款1人獨享吃雞餐」最低下殺57折起，像是有2個咔啦雞腿堡+4塊上校雞塊+2個原味蛋撻+2杯小杯無糖茉莉綠茶售價251元，較原價打出57折優惠，還有1份香草紙包雞+1顆原味蛋撻+1杯小杯無糖茉莉綠茶售價132元，較原價也有6折折扣。

除此之外，還有2款多人吃雞餐，包括8塊咔啦脆雞+2個咔啦雞腿堡+1份大份香酥脆薯+1盒原味蛋撻禮盒+1瓶百事可樂只要754元，打出64折折扣，以及4塊咔啦脆雞+3個咔啦雞腿堡+8塊上校雞塊+2份中份香酥脆薯+1瓶百事可樂下殺659元，也祭出78折優惠，6月7日起至6月10日限定開吃。

▲21PLUS、21風味館祭出限時買烤雞送炸雞優惠。

另外，21PLUS、21風味館至6月18日前也祭出「買烤雞送炸雞」端午限定優惠，期間只要購買香草烤雞就送6隻酥炸小棒腿，現省264元，特價只要530元，提醒部分門市無販售半半小棒腿盒，更換成2塊香脆炸雞+2杯中杯蜂蜜綠茶，無販售門市包括南港環球、時代、永安、板橋新埔、新店家樂福、桃園經國家樂福、華泰、台中中友、烏日高鐵、台南三越、巨蛋、高雄大樂、微風台大、21TOGO。

21PLUS、21風味館的招牌香草烤雞是使用21種天然香料醃製而成，口感鮮嫩多汁，半半小棒腿盒則除了吃得到招牌原味小棒腿外，還有期間限定的避風塘小棒腿。