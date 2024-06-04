台東關山加強端午連假交通疏導　山區道路多落石籲小心行駛

▲台東縣警局關山分局加強端午節交通勤務。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

端午連續假期自8日起至10日止，共計3日，該節日為3大節慶之一，台東縣縱谷地區有多處聞名觀光景點，預計將吸引大批旅客，還有返鄉省親的人潮。台東縣關山警察分局有鑑於此，將加強縱谷臺9線、臺20線及197縣道，以及轄內各景點鄰近道路的交通疏導及防竊勤務。並呼籲民眾，近來花東地區地震頻繁，山區道路(臺20線及197縣道)多落石，請民眾小心慢行。另返鄉餐敘，切勿酒後駕車，以免樂極生悲、害人害己。

「端午節」是國人相當重視的民俗節日之一，台東縣警察局局長梁東山亦指示各單位做好連假事前交通疏導準備及規劃；關山警察分局於端午連假前，已針對轄內交通號誌作全面清查；另重要路口交通號誌運轉週期，將依交通流量預作調整，務使車流保持順暢；為防制交通事故及違規的狀況發生，關山分局亦加強編排重點路段交通稽查勤務，以維護大眾行的安全；除此之外，也請民眾切勿「疲勞駕駛」，養足精神再上路，以避免事故的發生。

另外，為維護道路交通安全及秩序，該分局亦有規劃替代道路，以利主幹道(臺9線)發生壅塞狀況時，得引導分流，並配合交通號誌秒數控管，即時疏導分散車流，維持交通順暢及安全。請所有用路人配合警察交通指揮及疏導管制措施，方能「快快樂樂出門、平平安安回家」。

關山分局強調，民眾返鄉與家人餐敘，飲酒機率增加，將加強取締酒駕勤務，落實「酒駕零容忍」，以防制交通事故的發生。另提醒民眾，臺20線(南橫公路)開放通行時間為7時至14時，啞口路段要於17時前完全淨空，請民眾確實遵守規定，以免遭罰。再次提醒民眾，臺20線山區均無加油站，請民眾駕車或騎車上山前，請將油料先行加滿及檢查車輛機件，以免發生「顧路」窘況。請民眾至臺東縣內，可收聽警察廣播電臺臺東分臺FM94.3，以掌握最新路況，讓行車更安全、更順暢。