基隆山崩第3天　今搭建25公尺高台清除落石

▲基隆潮境公園入口處，3日發生嚴重山崩。（圖／公路局提供）

記者蔡亞樺／台北報導

台2線基隆潮境公園入口處前天下午發生大規模走山，土石坍方高達1.2萬立方公尺，公路局昨（4日）將受困車輛移出坍方處，目前持續搶修中，今日預定完成25公尺高的第二階段施工平台，進行坡頂浮石清除作業，提醒用路人多注意落石。

公路局北區養護工程分局指出，台2線70.06公里處發生坍方造成交通雙向阻斷，昨日增加動員PC300型破碎機3台、PC200型破碎機6台、傾卸卡車4台、鏟裝車3台、水車1台及多位工程人員全力搶災。

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北分局表示，目前已順利完成第一階施工平台並構築第二階施工平台，今日預定完成25公尺高第二階施工平台，並進行坡頂浮石清除作業，以確保後續施工安全．

▲基隆潮境公園入口處發生嚴重山崩，道路中斷受阻，搶修作業持續進行中。（圖／公路局提供）

北分局表示，台2線為基隆、新北、宜蘭間的觀光道路，對於貨運或民生運輸尚不至於有重大影響，公路局已規劃道路交通中斷期間汽、機車請行駛替代路線，民眾可從台2線73K+380轉台2丁線轉(102市道)逢甲路、(北123)調和街接回台2線69K+500。

受影響客運路線包括首都客運1579路線公車(影響八斗子站後3站位)、新北市公車791、「瑞芳－南港」跳蛙公車路線及基隆市公車103、108、802、803、R66、T99路等共計9線公車，客運業者將配合改道行駛且部分站位不停靠，乘客多加留意最新乘車資訊。

公路局提醒，近期北台灣雨勢不斷，用路人山區道路行車注意落石，注意氣象資訊及道路通阻訊息及小心駕駛。查詢最新路況，可利用公路局省道即時交通資訊網，或撥打02-86875114及用路人服務中心免付費電話0800-231-035。