基隆北寧路崩坍搶救出11輛車　今打設施工便道

▲基隆潮境公園山崩空拍。（圖／記者徐文彬攝）

記者李姿慧／台北報導

台2線基隆潮境公園入口處昨(3日)下午發生大規模走山，土石坍方高達1.2萬立方公尺，公路局今將11輛掩蓋受困汽車和機車脫離，全面移出坍方處，並通知車主取車，公路局表示，今日將打設施工便道，以利明天完成第一階施工平台。

台2線70.06K大規模坍方，交通雙向阻斷，潮境公園停車場10部車及2部機車遭土石掩蓋受困，2人輕傷送醫，公路局表示，截至今日中午，已將其中受困9部車輛及2部機車移出，目前協助警方聯繫車主取車。

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公路局說明，坍方路段經空拍測量結果，坍方長度54公尺、高度41公尺、寬度14公尺，坍方量體約12,000立方公尺。因坍方量高達萬餘方，且甚多大型巨石需要破碎，公路局今動員PC300型破碎機3台、PC200型破碎機6台、傾卸卡車4台、鏟裝車3台、水車1台及多位工程人員全力搶災，目前已將11輛受困車輛拖離災區暫置，今日預定進度為打設施工便道，以利明天完成第一階施工平台。

由於台2線70.06K雙向交通中斷，民眾可從台2線73K+380轉台2丁線轉(102市道)逢甲路、(北123)調和街接回台2線69K+500。受影響客運路線包括首都客運1579路線公車(影響八斗子站後3站位)、新北市公車791、「瑞芳－南港」跳蛙公車路線及基隆市公車103、108、802、803、R66、T99路等共計9線公車，客運業者將配合改道行駛且部分站位不停靠。

交通部長李孟諺今(4)日上午9點至現場勘查搶修進度，督請公路局在維護安全的前提下盡力趕工，儘速讓台2線恢復雙向通行，並呼籲在6月11日搶通以前，請民眾改道行駛。