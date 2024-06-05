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機車筆試「危險感知題」今上路　首批考生：學到迴轉要打方向燈

▲▼機車考照筆試今（5日）起納入危險感知影片題，考生普遍認為不難。（圖／記者蔡亞樺攝）

▲機車考照筆試今（5日）起納入危險感知影片題，考生普遍認為不難。（圖／記者蔡亞樺攝）

記者蔡亞樺／台北報導

機車考照改革今（5日）上路，筆試首度納入危險感知影片計分，公路局各地監理站陸續有考生應試，考生普遍認為題目不難，有人說在考題學到迴轉時要打方向燈，也有人認為考題有臨場感，可以提升駕駛防禦觀念。

現行機車考照除了筆試考題外，民眾報考前，須先透過「危險感知教育平台」觀看影片並答題，若沒達標須再看一輪影片，最多看完3輪影片才可報考，盼駕駛人透過影片情境，了解道路風險及因應方式。

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為讓考生提早熟悉，公路局4月將危險感知影片試題公布上網，5月監理服務網線上模擬考新增危險感知試題，納入機車筆試題庫，總計100個題型。今日起危險感知題正式納入筆試，隨機抽5題，每題2分，佔總分10之一，85分及格。

▲▼機車考照筆試納入危險感知影片題，考生認為不難。（圖／記者蔡亞樺攝）

▲機車考照筆試納入危險感知影片題，考生認為不難。（圖／記者蔡亞樺攝）

公路局台北市區監理所士林監理站一早就有機車團體考生，考生看著電腦一一作答，剛滿18歲就來報考的考生說，題目蠻簡單，很有臨場感，對未來騎車上路有幫助，也從考題知道在停等紅燈也要隨時注意後方來車。

還有考生說，危險感知考題是選擇題，有答案可以選不算太難，教育平台試題反而比較難，今天筆試也學到迴轉要打方向燈，知道騎車遇到突發狀況的應對要如何處理，多少提升防禦觀念。

每年約有32萬人參加機車考照，公路局表示，機車筆試考題共有50題的是非題及選擇題，其中10題情境題改為5題情境題、5題危險感知題，平均每年及格率約在8成以上，今日考試狀況還要加計路考部分，及格率稍晚會有統計。

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