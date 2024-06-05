刑警埋伏破案敘獎不如警員抓酒駕　警政署允提出改善方案

▲警察攔停臨檢。（圖／記者周宸亘攝）



記者陳家祥／台北報導

立法院內政委員會5日審查「詐欺犯罪危害防制條例草案」，國民黨立委牛煦庭質詢時關切刑警辦案的敘獎問題，指秘密刑警經10個月埋伏破獲毒品供應廠，是大功1支；但一般員警臨檢抓到4件酒駕，是10支嘉獎，比1支大功的敘獎點數還多，喊話內政部應針對敘獎制度做改善。對此，警政署長張榮興說，會回去做檢討，1個月內會提出改善方案。

牛煦庭質詢時指出，法條有針對高風險的國外電信事業做列管，如何認定是高風險電信事業？通傳會主秘黃文哲說，國際漫遊卡部分，原則上已經跟超過200個國家都有簽署國際漫遊協議。高風險部分是因為近期有發現，少部分地區提供的漫遊服務、預付卡服務的機制跟他們國內不同。

黃文哲說，大部分國家不一定都有實名制，但拿來做犯罪的在165統計上，因為草案條文有授權，將來會跟內政部共同就高風險的認定訂出標準，目前大概有一個地區一個國家，有發行「黑莓卡」的預付卡，是比較屬於高風險。

黃文哲表示，將來這塊會把標準跟內政部討論後公告，讓國內業者可以跟國外業者溝通，發行預付卡的話要做好相關法制準備工作。他指出，目前的犯罪電信服務都是用量來掩蓋犯行，現在就是盡量把量減少，「冒名這件事情很難杜絕，但是冒名犯罪的方式可以盡量減少」。

另外，牛煦庭也問到，誰執行打詐？現在很擔心的是刑事警察部分，去年有媒體報導指出，第一線刑警的心聲是「每天泡在垃圾詐騙案，麻痹到只想結案」。他認為，應該給予第一線辛苦的刑警溫暖，敘獎制度不合理是問題之一。

牛煦庭指出，刑警只有辦刑案才可以記功嘉獎，例如秘密刑警經10個月埋伏破獲毒品供應廠，是大功1支；但一般員警臨檢抓到4件酒駕，10支嘉獎，比一支大功的敘獎點數還多，喊話內政部應針對敘獎制度做改善。對此，警政署長張榮興說，會回去做檢討，1個月內會提出改善方案。