建立社宅租金分級新制　內政部：助弱勢家庭減負擔

▲內政部強調，建立社宅租金分級新制，能助弱勢家庭減負擔。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

內政部近日公布「社會住宅租金分級原則」草案，強化社會住宅對弱勢家庭的照顧。考量報稅所得僅能代表部分收入情況，無法真實反映所有弱勢條件，除預計提供低收入及中低收入家庭適用市價3至5折的租金優惠外，亦協助身心障礙者、受暴家庭、特殊境遇家庭等社會弱勢適用較低租金，期建立更公平的租金分級制度，並無報載「懲罰貧窮」的問題。

有關民間團體建議租金分級應以所得為主要考量，內政部表示，現行報稅所得僅能代表部分收入情況，無法真實反映所有弱勢條件。以採取民間團體所建議分級方式之台北市經驗為例，25處社會住宅中，有約15%承租戶是經社會局認定的低收入戶或中低收入戶，但卻有約74%的承租戶因報稅所得低於中低收入戶標準，而適用等同於低收入或中低收入家庭的較低租金，反而對於單親、身心障礙等弱勢身分的家庭，則無較明確的協助內容。

內政部強調，本次制定的租金分級草案，融合所得、弱勢身分等條件進行分級設定，對於台北、新北等租金行情較高地區則再予額外折扣，經試算，可使絕大多數社宅家戶減輕租金負擔，並符合國際公認的可負擔衡量指標。

對於各國福利制度都會面臨「邊緣弱勢」或「隱形弱勢」較不易受到照顧的情形，內政部表示，低收入及中低收入戶資格認定為地方政府權責，因此對於收入低且有弱勢處境的家庭，現行機制下應由地方政府主動協助資格認定，以適用更優惠的租金制度。

內政部進一步強調，現行全國入住社宅的2萬2,000餘戶家庭中，有47%的家庭具有經濟或社會弱勢身分，超出住宅法所要求40%的比率；對於現行機制尚未能完整照顧到的對象，也將與衛福部、地方政府、民間團體共同研商具體的弱勢樣態，建立可行配套方案，使更多弱勢族群受到實質照顧。

內政部補充，政府現行居住協助政策，包含直接興建社會住宅、包租代管社會住宅及租金補貼，至今正協助約60萬戶家庭，有效減輕居住負擔。

對於8年百萬戶的新目標，內政部已設定每年新建社會住宅1.5萬戶、新增包租代管2萬戶，以及租金補貼50萬戶等三大方式加以落實，建立更全面且多元的居住協助體系，使不同條件及需求的家庭，獲得公平的支持協助。