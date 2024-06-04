台南市長黃偉哲極力推廣射擊運動　 射擊場預計2026年底完工

▲台南市長黃偉哲極力推廣射擊運動，立委林宜瑾3日安排教育文化委員會及台南市體育局，考察台南關廟射擊場新建工程，期盼中央盡速核定並爭取更高額度補助經費，以利射擊場館興建與改善。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



為改善台南市運動設施建設情形，黃偉哲市長赴中央積極爭取新建關廟靶場，立法委員林宜瑾3日安排教育文化委員會及台南市體育局，考察台南關廟射擊場新建工程，期盼中央盡速就市府提報計畫予以核定並爭取更高額度補助經費，以利推動新設場館興建與改善，以提供市民完善運動場地，積極培訓年輕射擊選手。

教育部張廖萬堅次長、體育署房瑞文副署長也期盼台南市政府能將關廟新建靶場在擴大，讓場地更完善，教育部願意協助經費。

黃偉哲市長表示，台南係台灣射擊運動發源地，且射擊運動不限身材、體型，不論是在亞運或國際賽事上都有很好的成績，今年的巴黎奧運也取得7席的參賽資格，惟本市體育公園射擊場在1978年設置，原有10米室內空氣槍靶場因佔用國有地，於2016年拆除，現僅存2座室外飛靶場，可供訓練使用；另考量體育公園射擊場所在腹地為台南市水利局設置水質淨化廠預定地，且緊鄰「哈赫拿爾」森林步道，射擊場因老舊有安全疑慮及噪音問題，市府為解決此一困境，市府投入近2.5億元，預計2025年完成遷移。

台南市體育局長陳良乾指出，為改善體育公園射擊場場地及設施不足的困境，體育局自2020年起積極尋覓合適設置地點，考量射擊運動安全性及噪音問題，最終選址本市郊地區—關廟森林公園作為射擊場預定地，該地點交通便捷且腹地寬闊，為此市府於2021年自籌380萬元辦理用地變更編定，將原有林業用地變更為特定目的事業用地，並於2024年投入4990萬元辦理水土保持工程，並擬具興辦事業計畫，以規劃作為射擊場使用。此外，市府於2024年上旬爭取體育署爭取射擊場新建工程經費1.9億元，為加速射擊場搬遷，更先行自籌1.9億元經費，以利盡早提供台南市射擊選手標準射擊訓練場地。





體育局表示，感謝體育署於5月24日優化公建計畫審查會議先行同意台南市射擊場新建工程1.9億元(體育署補助1億元、南本府自籌9000萬元)，期盼透過關廟射擊場的完工，可辦理全國性賽事，並提供台南市射擊選手優質訓練和競賽場地。