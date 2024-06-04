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網球肘非打網球的專利　醫師分享自我檢測和強化運動撇步

▲網球肘學名為「肱骨外上髁炎」。（圖／台中榮總埔里分院提供）

▲網球肘學名為「肱骨外上髁炎」。（圖／台中榮總埔里分院提供）

記者高堂堯／南投報導

網球肘是常見的手肘症狀，但不一定是打網球才會得到；醫師指出，像是肉攤老闆，家庭主婦、常用電腦打字的上班族、手機族等，因長時間反覆使用手腕和前臂，如滑手機、打掃、切菜煮飯，造成手肘外側有痠痛腫脹的不適感，都可能成為網球肘患者。

中榮埔里分院復健科醫師柳復威說明，因手腕的伸腕肌群源自前臂外上髁，當重複大量使用手腕、前臂或施力不當，所造成肌腱的損傷即為網球肘，學名為「肱骨外上髁炎」，可利用3種簡單測試以判斷是否罹患：一、手肘肱骨外側是否有明顯的酸痛點；二、提重物是否覺得手肘外側疼痛；三、手腕伸直，給予阻力測試，是否感到更加疼痛，若以上3者皆是，就有可能是網球肘。

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▲圖二：伸腕肌群自我牽拉運動。。（圖／台中榮總埔里分院提供）

▲伸腕肌群自我牽拉運動。（圖／台中榮總埔里分院提供）

物理治療師張景棠表示，當感覺手肘有輕微的酸痛感，可執行2種居家運動來伸展和強化手腕肌肉，有助於遠離網球肘：

▲▼圖三：伸腕肌群運動，於起始姿勢（上）握拳後抬起手腕（下）。（圖／台中榮總埔里分院提供）

▲▼伸腕肌群運動，於起始姿勢（上）握拳後抬起手腕（下）。（圖／台中榮總埔里分院提供）

▲治療師分享預防網球肘的作法。（圖／台中榮總埔里分院提供）

一、自我牽拉運動：手肘打直，大拇指朝下下彎手腕，另一手施加下彎力道，重複5至10次，每次維持8至10秒；二、伸腕肌群運動；手腕自然下垂放於桌子邊緣，接著握拳後抬起手腕，維持5至10秒，再緩慢放下回復原位，重複5至10次，可使用啞鈴做更進階的強化。

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