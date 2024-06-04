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台南市寵物繁殖執照量全台第一　吳禹寰：源頭管理失控

▲台南市議員吳禹寰針對市府核發250張合法寵物繁殖證照，高居全台各縣市之最，他積極要求市府從源頭的執照發放及末端流浪動物安置積極處裡。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市議員吳禹寰針對市府核發250張合法寵物繁殖證照，高居全台各縣市之最，他積極要求市府從源頭的執照發放及末端流浪動物安置積極處裡。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市議員吳禹寰針對市府核發250張合法寵物繁殖證照，高居全台各縣市之最，在未管制業者的繁殖量下，保守估算一年至少可繁殖32000隻寵物犬貓，且台南市的流浪動物數量也高掛第一名，他認為二者有因果關係。

吳禹寰直指源頭失控，即使市府蓋更多的流浪動物收容中心，都無法解決人犬衝突問題。他要求市府管控執照的發放及對業者的監管。市長黃偉哲應允會從源頭停止核發執照及管制現有業者的繁殖數量雙管齊下施行。

▲台南市議員吳禹寰針對市府核發250張合法寵物繁殖證照，高居全台各縣市之最，他積極要求市府從源頭的執照發放及末端流浪動物安置積極處裡。（圖／記者林東良翻攝，下同）

吳禹寰議員表示，他自己有養貓，對日前台南市北區一處民宅，遭繁殖業者棄置了50幾隻以上的品種貓，內部髒亂不堪，很多貓病得很嚴重沒有得到醫療救治，現場還有貓的大體腐爛，逃出去的有的被毒死、有的被車撞死，他看了很難過，追查後才發現台南市的特定寵物繁殖證照，從2014年的73張、增加到2017年的125張，成為全國第一名，甚至今年2024還暴增一倍到250家，同樣是獨佔鰲頭。但台南市的流浪動物數量卻高居全國第一，反觀是台北市、澎湖縣、金門縣及連江縣合法寵物繁殖證照掛零，這些縣市的流浪動物數量也殿後，他認為二者顯著存在因果關係。

▲台南市議員吳禹寰針對市府核發250張合法寵物繁殖證照，高居全台各縣市之最，他積極要求市府從源頭的執照發放及末端流浪動物安置積極處裡。（圖／記者林東良翻攝，下同）

吳禹寰議員指出，基隆市在零撲殺政策推動之後，率先對寵物繁殖業者開大刀，不僅凍結發照，還嚴格稽查現有業者的繁殖量及稽核撤照，該市的量浪動物數量也因此降低。他說，台南市有250家合法的寵物繁殖業者，以種犬貓每家30隻為計，全市就有7500之種犬貓，再以三分之二為種母犬貓，每年生二次，每隻生8胎，扣除夭折及死胎，約有6隻可存活，台南市一年就可產出32000隻品種犬貓。以一隻犬貓可活十幾年壽命來說，飼養的市場已達飽和，他強調畜牧生產有產銷管控，何以品種犬貓無法做到呢？農業局長李建裕則回覆台南市北區繁殖業者的不當飼養品種貓處置方式。他說，該案已移送法辦，且貓都未結紮，所以對業者開罰5萬到25萬元不等，該局還發文給農業部，針對現行管理繁殖業者的法規不明確部分能修改，杜絕業者僥倖之心。

▲台南市議員吳禹寰針對市府核發250張合法寵物繁殖證照，高居全台各縣市之最，他積極要求市府從源頭的執照發放及末端流浪動物安置積極處裡。（圖／記者林東良翻攝，下同）

吳禹寰譴責市府一面對外呼籲『領養代替購買』，另一面卻浮濫發照，讓領養代替購買成為笑話。他除要求市府管制寵物繁殖業者的繁殖數量外，也須追查遭淘汰的種犬貓及生病或有缺陷的品種犬貓去處。他強調，台南市特定寵物繁殖業者數量龐大問題，以及繁殖數量未管控，市府要解決流浪動物問題，根本是奢談。市長黃偉哲說，會積極從源頭的執照發放及末端流浪動物安置積極處裡。

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