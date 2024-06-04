祀典大天后宮台南四百將出巡　愛爾麗集團捐獻價值360萬元新轎等織品

▲祀典大天后宮台南四百出巡活動記者會，由副市長趙卿惠代表市長主持開鑼儀式，宣告「迎媽祖」活動正式開跑。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南祀典大天后宮謹訂於國曆9月28日至29日（農曆八月二十六日至二十七日）舉行睽違之久的「府城迎媽祖」，同時響應台南四百系列活動，再次體現府城歷史文化與民俗信仰的風貌及傳承，預計將成為下半年，歡慶台南四百年的一大活動亮點！

祀典大天后宮台南四百出巡活動記者會，由副市長趙卿惠代表市長主持開鑼儀式，宣告「迎媽祖」活動正式開跑。副市長趙卿惠率先響應「採緣」活動，展現對傳統信仰的支持與重視。



「府城迎媽祖」歷史悠久、名聞遐邇，以大天后宮鎮南天上聖母為主軸核心，偕同府城內各大廟宇共同聯袂舉行。愛爾麗集團董事長常如山因為受到祀典大天后宮媽祖幫忙，因此出錢捐獻這次迎媽祖的頭旗、涼傘、帆旗及最高貴的媽祖神轎，總價360萬元。

愛爾麗集團由董娘李怡如、執行長劉怡萱代表愛爾麗集團董事長常如山出席這個盛會。愛爾麗集團執行長劉怡萱說，府城迎媽祖活動，因為疫情的緣故，6年沒進行這個活動，所以盛逢台南四百鎮南媽要從農曆的八月二十六日至二十七日進行出巡活動，由台南四城門進行繞境。

愛爾麗集團執行長劉怡萱說，祀典大天后宮媽祖歷史悠久，保佑府城民眾都平安生活。這次愛爾麗集團董事長常如山捐獻了迎媽祖的頭旗、涼傘、帆旗及最高貴的媽祖神轎，今年又適逢台南四百一連串的活動，盼望全世界能看到台灣，讓大家知道大天后宮媽祖保佑我們有多幸福。

祀典大天后宮台南四百出巡活動，預計於農曆五月初一開始，進行為期1個月的報名流程，期間內開放府城內各大宮廟參與登記。為此，祀典大天后宮台南四百出巡活動總幹事蘇瑞煌表示，由於台南市週末假日交通繁雜，為維持遶境與交通狀況雙贏，因而此次報名資格較為嚴謹，欲參加之廟宇單位，除原址需位於府城四城門內之外，另需具備寺廟登記證明，或過往舉行醮典之時，曾前往大天后宮恭請天上聖母蒞臨鑑醮者同樣擁有報名資格！

「府城迎媽祖」活動，為台南市重點之無形文化資產，每每舉辦皆受到各界熱烈關注，吸引眾多香客前來共襄盛舉。大天后宮主任委員曾吉連說，今年的祀典大天后宮台南四百出巡活動，由該管理委員會與大天后宮青年志工共同籌措，力求不同世代共創共榮，以達到信仰傳承的目標，猶如媽祖的香火，代代相傳，年年承順。

此次府城迎媽祖將成為台南市四百年的重要紀念活動之一，期盼與各界共同見證此次盛事，為府城的歷史文化與信仰民俗再次寫下濃墨重彩的一頁！