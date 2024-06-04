「達魯瑪克傳統刺繡」與傳統工藝成果展即日開展

▲「達魯瑪克傳統刺繡」藝術與傳統工藝成果展。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／臺東報導

經過90小時的精彩研習之旅後，臺東縣政府文化處推動達魯瑪克傳統刺繡班，並自即日起至11日止在臺東縣圖書館1樓大廳展出其豐碩的學習成果，文化處表示，這場限定展覽展示一系列精美的抱枕、背包、掛飾及背心等工藝作品，為平日寧靜的圖書館帶來一絲夏日的歡樂氣息，歡迎對於魯凱族文化與傳統工藝有興趣民眾，利用圖書館開館時間及端午連假踴躍前往欣賞。

臺東縣政府文化處表示，為了深化臺東縣豐富的傳統工藝文化，文化處成功申請文化部文化資產局的補助，於今年3月開設這項傳統工藝研習推廣課程，在魯凱族傳統工藝師羅美玉的細心指導下，部分學員們從零基礎開始，學習傳統刺繡的材料選擇與工藝技巧，逐步掌握基礎技能，最終創作出令人驚艷的作品。這不僅讓初學者感受到傳統工藝的魅力，也讓具有一定基礎的部落族人對自己文化的傳統技藝有了更深的理解，進而促進了族群意識的發展。

文化處指出，臺東縣卑南鄉達魯瑪克部落是臺灣東部唯一的魯凱族部落，羅美玉老師繼承了家族與部落前輩的傳統智慧，精通魯凱族的刺繡、貼飾和綴珠等多種技法，自從民國76年成為原住民傳統服飾教師以來，羅老師已經投入了近40年的時間，不斷地傳承這門精湛的工藝。她於108年被登錄為臺東縣傳統工藝保存者，並於109年被選入台灣工藝之家。

這次的成果展不僅展現了文化部文化資產局與臺東縣政府文化處在文化資產保存方面的共同努力，也為公眾提供了一個絕佳的機會，近距離欣賞達魯瑪克傳統刺繡的精緻之美，展覽期間有限，歡迎踴躍參觀。