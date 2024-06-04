2024國家海洋日　「永續東海岸×淨灘尋寶趣」

▲環保局7日上午將在臺東市海濱公園舉辦「永續東海岸×淨灘尋寶趣」活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／臺東報導

為傳遞海洋保育觀念，並響應6月8日國家海洋日，臺東縣環保局將於7日上午在臺東市海濱公園舉辦「永續東海岸×淨灘尋寶趣」活動，當天除了淨灘活動之外，更推出「打擊海廢闖關」遊戲，亦有優質環保攤商美食市集，歡迎縣民朋友自備環保餐具、環保杯踴躍參加，共同維護臺東美麗海洋的環境。

臺東縣政府表示，臺東享受著臺灣最長最美的海岸線，守護海岸環境並落實海洋保育，更是臺東的責任，透過長期辦理淨灘活動，鼓勵人民親近海洋向海學習，進而達到海洋永續保育目的，喚起民眾對海洋環境議題的重視，同時響應SDG第14項「保育及永續利用海洋生態系，以確保生物多樣性並防止海洋環境劣化」的目標。

臺東縣環境保護局指出，此次「永續東海岸×淨灘尋寶趣」活動，除了進行淨灘行動外，特別規劃「打擊海廢闖關」遊戲，沙坑尋寶、海怪對決-射擊及海洋清道夫-擲沙包等三項關卡，讓當天活動更多元有趣，並且有效傳達海洋保護的意識，歡迎一起來響應！

環保局鼓勵7日當天全家大小朋友踴躍前往參加淨灘活動，用實際的環保行動，守護美好環境與永續臺東，都能成為愛護海洋資源的一份重要力量。