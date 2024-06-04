台東科技執法！不禮讓行人小心荷包失血　最高可罰6千

▲駕駛不禮讓行人小心荷包失血。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

交通部公布今年第1季道安統計，全台交通事故件數與死傷人數都較去年同期減少，但行人死亡仍高達119人，增加15.5%，台東縣今年1至3月份也發生3件行人交通事故，其中就有1件為高齡者交通事故。對此縣警局在臺東市博愛路與鐵花路、博愛路與新生路及傳廣路與正氣路口設有科技執法設施，取締汽機車駕駛人未停讓行人，如果有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過者，處新臺幣1200元以上6000元以下罰鍰。

道安統計行人死亡以第2當事人為主，其中6成9是遭汽車碰撞，年齡層以高齡者占73.1%最多；時間多集中於清晨4時至上午8時，與傍晚6時至晚間8時；肇因部分，在路口主要是車輛不停讓行人，至於路段為行人未依標線或標誌穿越道路。

因行人毫無安全防護設施，是所有用路人中最弱勢的族群，台東縣65歲以上年長者較多，常於晨間或傍晚等光線不佳之時段從事運動或購物行為，因此縣警察局也呼籲全縣縣民共同以行動來愛護年長者安全，除了禮讓或協助年長者穿越道路之外，也希望能常常叮嚀家中的長輩「走路靠邊走、面對來車最安全」、「穿著亮色系衣服」等防禦常識，讓年長者免於交通危害。

在建立友愛年長者行動中，特別呼籲台東縣民全體動起來，共同建立友善道路環境，所以請店家或住家將擺放在道路上的攤架、花盆、廣告招牌主動搬離至路外或清除，讓所有的用路人都能安全的使用道路。