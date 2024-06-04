原民禁伐補償翻倍「92%原民用不到」　綠委嘆：原民會9成預算被綁死

▲民進黨團總召柯建銘與立法院長韓國瑜討論。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

《原住民保留地禁伐補償條例》修法今（4日）三讀通過，將原民保留地禁伐補償由每公頃3萬提高到6萬，但因所需經費佔原民會預算20％，有排擠其他預算疑慮。對此，民進黨團坦言，誰不愛討好選民？但若人人競相加碼會創造更多問題，連同法定預算，原委會明年度9成預算已經被綁死，而可以享有禁伐補助的原住民有5.1萬人、僅佔原住民8％，卻犧牲掉其他92％原住民族權益，應理性討論。

對於《原住民保留地禁伐補償條例》修法三讀通過，卻引起排擠預算疑慮，民進黨團總召柯建銘表示，對於原住民補償跟照顧，只要合法合憲，一定100%贊成，若合法合憲，不要說6萬，10萬也會同意。

柯建銘指出，但反對破壞憲政體制問題，所有人都要向憲法低頭，沒有人可以對抗憲法，憲法可以表決嗎？藍白兩黨已經被憲法判決政治死刑。行政院是我國最高行政機關，立法院權力是議決預算案、法律案，沒有提預算案權力，大法官解釋也非常清楚，這就是權力分立，大法官釋字第391號，憲政底下，若預算案讓政院無法接受，頂多參考而已，這是行政院權力、政治責任歸屬問題。

黨團幹事長吳思瑤則坦言，誰不愛討好選民？但若人人競相加碼、當散財童子，恐怕會創造更多問題，剛剛這個條例修法，從每公頃3萬倍增到6萬，部會間的衡平性跟公平性如何拿捏？以原住民族權益來看，原委會每年預算就是這麼多，禁伐補償經費從每年26億變成52億，預算佔比從23.8％到41.6％，若連同法定預算佔49％，原委會明年度90％預算已經被綁死。

吳思瑤指出，原委會只剩下10％預算支援各項原住民族各項民生發展，包含教育、交通、衛生、文化、就業等等，必須負責任分析，若單項補助可以吃掉主管單位41％預算，而可以享有禁伐補助的原住民有5.1萬人、僅佔原住民8％，卻犧牲掉其他92％原住民族權益，應當思考會造成多大影響。

對於藍營指控，吳思瑤強調，民進黨是執政黨，必須務實、負責且全面思考這樣的修法，也期待在野黨立委，不要因為任何修法主張跟看法不同，就把民進黨冠上反對原住民、傷害原住民帽子，非常不負責任。