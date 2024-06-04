　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

原民禁伐補償翻倍「92%原民用不到」　綠委嘆：原民會9成預算被綁死

▲▼韓國瑜 柯建銘 立法院院會 柯建銘上主席台找韓國瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨團總召柯建銘與立法院長韓國瑜討論。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

《原住民保留地禁伐補償條例》修法今（4日）三讀通過，將原民保留地禁伐補償由每公頃3萬提高到6萬，但因所需經費佔原民會預算20％，有排擠其他預算疑慮。對此，民進黨團坦言，誰不愛討好選民？但若人人競相加碼會創造更多問題，連同法定預算，原委會明年度9成預算已經被綁死，而可以享有禁伐補助的原住民有5.1萬人、僅佔原住民8％，卻犧牲掉其他92％原住民族權益，應理性討論。

對於《原住民保留地禁伐補償條例》修法三讀通過，卻引起排擠預算疑慮，民進黨團總召柯建銘表示，對於原住民補償跟照顧，只要合法合憲，一定100%贊成，若合法合憲，不要說6萬，10萬也會同意。

柯建銘指出，但反對破壞憲政體制問題，所有人都要向憲法低頭，沒有人可以對抗憲法，憲法可以表決嗎？藍白兩黨已經被憲法判決政治死刑。行政院是我國最高行政機關，立法院權力是議決預算案、法律案，沒有提預算案權力，大法官解釋也非常清楚，這就是權力分立，大法官釋字第391號，憲政底下，若預算案讓政院無法接受，頂多參考而已，這是行政院權力、政治責任歸屬問題。

黨團幹事長吳思瑤則坦言，誰不愛討好選民？但若人人競相加碼、當散財童子，恐怕會創造更多問題，剛剛這個條例修法，從每公頃3萬倍增到6萬，部會間的衡平性跟公平性如何拿捏？以原住民族權益來看，原委會每年預算就是這麼多，禁伐補償經費從每年26億變成52億，預算佔比從23.8％到41.6％，若連同法定預算佔49％，原委會明年度90％預算已經被綁死。

吳思瑤指出，原委會只剩下10％預算支援各項原住民族各項民生發展，包含教育、交通、衛生、文化、就業等等，必須負責任分析，若單項補助可以吃掉主管單位41％預算，而可以享有禁伐補助的原住民有5.1萬人、僅佔原住民8％，卻犧牲掉其他92％原住民族權益，應當思考會造成多大影響。

對於藍營指控，吳思瑤強調，民進黨是執政黨，必須務實、負責且全面思考這樣的修法，也期待在野黨立委，不要因為任何修法主張跟看法不同，就把民進黨冠上反對原住民、傷害原住民帽子，非常不負責任。

ET快訊
快訊／唐治平將被換角　大愛台證實
才剛選出首位女總統！　墨女市長街頭遭轟19槍慘死
獨／恐怖畫面！人妻竹筷「掰成4截吞下肚」氣老公　
鑰匙狂刺頭37下再飛踢...他慘死　保全判無期
屎攻南韓原因？北韓爆重大船難「90官兵身亡」
晴空匯變「毒氣室」！現場勘查揪真相：防火填塞未確實

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

傅崐萁花東三案藍委雜音多「有那麼急？」　柯建銘籲別當陪葬兵馬俑

爭取輝達設計中心進駐桃園　張善政提5大優勢：提供一切奧援

綠委跑票要黨紀處份？　綠黨團認「可接受」：畢竟他們都是提案人

賴清德背俏皮「乖乖包」　笑虧潘孟安：你的帶子怎麼比較短？

「禁伐補償」綠委陳瑩跑票　自揭心聲：為原民努力卻有人扯後腿

建立社宅租金分級新制　內政部：助弱勢家庭減負擔

原民禁伐補償翻倍「92%原民用不到」　綠委嘆：原民會9成預算被綁死

防晴空匯憾事再發生　內政部：1個月內展開全國高樓建物消防公安抽查

被提案送紀律委員會　郭國文點名至少7藍委：想要送就全部一起送

綠委連署原民禁伐補償金調漲竟翻桌　民眾黨酸：瘋起來自家人都怕

黃仁勳最愛通化夜市水果攤　老闆娘：那天來買20幾包

范瑋琪「隔5年大陸復出」激動哽咽　曝「回到家的感覺」連唱9首經典歌！

徐乃麟談黃子佼風波「不能誅九族」　曾國城心疼張小燕：不該抹煞她的貢獻

孫安佐裸身開直播！預告25歲幹大事　「爸媽擋不了我」渴望普通人的幸福

沈建宏暴走！反控前女友「做八大、一堆砲友」　「女方突改口道歉」認：他劈一次腿而已

健身教練教你練腹肌　授5動作每天20下3組

禮讓行人遭後車追撞　女駕駛霸氣下車理論

調戲鸚鵡餵空氣零食　牠轉頭罵一字髒話

五月天合體Energy「挑戰E16蹲」　阿信虧冠佑：鼓手比較輕鬆XD

佩甄看呆！陳沂錄影和李妍瑾爆衝突　「還原兩人私下真實互動」

傅崐萁花東三案藍委雜音多「有那麼急？」　柯建銘籲別當陪葬兵馬俑

爭取輝達設計中心進駐桃園　張善政提5大優勢：提供一切奧援

綠委跑票要黨紀處份？　綠黨團認「可接受」：畢竟他們都是提案人

賴清德背俏皮「乖乖包」　笑虧潘孟安：你的帶子怎麼比較短？

「禁伐補償」綠委陳瑩跑票　自揭心聲：為原民努力卻有人扯後腿

建立社宅租金分級新制　內政部：助弱勢家庭減負擔

原民禁伐補償翻倍「92%原民用不到」　綠委嘆：原民會9成預算被綁死

防晴空匯憾事再發生　內政部：1個月內展開全國高樓建物消防公安抽查

被提案送紀律委員會　郭國文點名至少7藍委：想要送就全部一起送

綠委連署原民禁伐補償金調漲竟翻桌　民眾黨酸：瘋起來自家人都怕

快訊／唐治平母喪爛醉「警方找上門」　大愛台證實：新作會換角

台11線越級對撞大貨車！白車爛毀驚悚畫面曝　無照男斷手送醫

73.9萬起、接單已近400張　現代「小改款Venue」正式上式！

私密處好癢！她「用養樂多洗」醫驚呆　教11招防感染：毛要剪

桃市醫院掀關床海嘯！3個月879名護理師離職　衛生局長說話了

「台東青．慢實力」產業行銷記者會力推夏雪芒果+熱氣球嘉年會

大台南公車導入多項智慧科技　提供民眾更優質候車環境

「趙露思狀態」衝上熱搜！網見素顏自拍驚呼：腫了？　粉絲急護主

鴻海AI算力中心落地高雄「估2026年完工」　攜手輝達布局日本

新冠併發症+263！1歲童發病2天「嘴唇發紫」才確診　收治加護病房

萬歲牌燕麥堅果飲 共64包 含12種堅果纖蔬

政治熱門新聞

「總統後代」爆占用博愛特區1.3公頃古蹟　還撈2000萬標案

朝野協商「原民禁伐補償」吵翻　韓國瑜吼柯建銘：你嘴巴閉著

快訊／再生醫療法三讀　禁胎兒提供細胞、違規重罰2000萬＋沒入設備

快訊／2原民綠委跑票　原民禁伐補償金3萬增至6萬三讀通過

侯友宜出手了！　曝已連繫輝達爭取設計中心落腳

桃園第3例　選委會公告文青里長罷免案成立

輝達來台設廠！楊文科：首選就在新竹縣

賴清德感謝黃仁勳捐贈超級電腦

立院三讀！議員助理費總額月增8萬　村里長增發7.5萬元春節慰勞金

黃仁勳魅力化解台灣壓力！謝金河揭關鍵影響

罷免風聲藍委剉咧等　TPOC揭負面聲量排名：這兩人罷免可能性高

快訊／北市與輝達聯繫　談北士科2000坪基地

快訊／中共殲16、無人機一早出動23架次　16架次闖過中線

521公民運動「綠委要求增強訊號」？　中華電信承認確有此事

更多熱門

相關新聞

「禁伐補償」綠委陳瑩跑票　自揭心聲：為原民努力卻有人扯後腿

「禁伐補償」綠委陳瑩跑票　自揭心聲：為原民努力卻有人扯後腿

立法院今（4日）處理《原住民保留地禁伐補償條例》部分條文修正草案，民進黨團對此案有所疑慮，但在藍白贊成及兩名原民綠委陳瑩、伍麗華跑票，最終三讀通過。對此，民進黨立委陳瑩表示，這幾天承受非常大壓力，連睡覺都被「禁伐補償」這四字驚醒，更讓她難以接受的，同樣為原民努力，卻有人「扯後腿」說「風涼話」。她堅持始終如一，與原民站在一起。

綠委連署原民禁伐補償金調漲竟翻桌　民眾黨酸：瘋起來自家人都怕

綠委連署原民禁伐補償金調漲竟翻桌　民眾黨酸：瘋起來自家人都怕

快訊／2原民綠委跑票　原民禁伐補償金3萬增至6萬三讀通過

快訊／2原民綠委跑票　原民禁伐補償金3萬增至6萬三讀通過

國會改革惹怒綠營罷免傅崐萁 花蓮藍營強硬回應

國會改革惹怒綠營罷免傅崐萁 花蓮藍營強硬回應

席開5桌宴請藍委與韓國瑜較勁？　傅崐萁：盼外界多鼓勵

席開5桌宴請藍委與韓國瑜較勁？　傅崐萁：盼外界多鼓勵

關鍵字：

原住民補償吳思瑤柯建銘韓國瑜高金素梅民進黨

讀者迴響

熱門新聞

「3位正妹姊」包圍東海畢業生！　IG辣照曝光

唐治平母陳屍社區頂樓！被發現已現屍斑

母陳屍頂樓亡！唐治平竟兩度否認是媽媽

社群平台X新政策正式開放「上傳成人內容」

孫家親友「安佐被下的不是蠱」！

YTR超強「約砲多男爆料文」瘋傳！Soya發聲回3字

YTR證實出軌「短髮女」：劈腿是罪的話願入監服刑

阿沁「我跟Faye一樣很不喜歡建寧老師」

快訊／3-4月千萬發票誕生17名幸運兒　5人超商消費中大獎

44萬YTR劈4年女友　「短髮小三」曝光：對不起

唐治平經濟陷困境求戲拍

即／巴菲特波克夏突崩99.97%　投資人嗨：搶到賺翻

許維恩家中顧娃「沒穿內衣」

「超正3位親姊」包圍畢業弟！姊姊IG發聲了

國小出現蛇　師上最棒生命教育

更多

最夯影音

更多

黃仁勳最愛通化夜市水果攤　老闆娘：那天來買20幾包

范瑋琪「隔5年大陸復出」激動哽咽　曝「回到家的感覺」連唱9首經典歌！

徐乃麟談黃子佼風波「不能誅九族」　曾國城心疼張小燕：不該抹煞她的貢獻

孫安佐裸身開直播！預告25歲幹大事　「爸媽擋不了我」渴望普通人的幸福

沈建宏暴走！反控前女友「做八大、一堆砲友」　「女方突改口道歉」認：他劈一次腿而已

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面