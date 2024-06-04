國會改革法案綠營嗆「罷免傅崐萁」　花蓮藍營：民進黨怕什麼？

▲綠營提議罷免國民黨立院總召傅崐萁，國民黨花蓮縣黨部做出強硬回應。（圖／國民黨花蓮縣黨部提供）

記者王兆麟／花蓮報導

立法院藍白聯手通過國會改革法案，民進黨及側翼倡議罷免傅崐萁，國民黨花蓮縣黨部主委盧新榮強硬反擊說，2012年當時的民進黨立委林佳龍提出的修法版本中，提案「若受調查者機關、人員虛偽陳述或提出內容虛偽不實資料者，處1年以下徒刑，併科一百萬以下罰金」，如今藍白落實民進黨當年國會改革倡議，怎麼把帳算在傅崐萁頭上？國會改革民進黨到底在怕什麼？

盧新榮委表示，民進黨及側翼倡言罷免之前，應該先了解國會改革的歷史發展軌跡與脈絡，而不是造謠生非，側翼盲目附隨，到底民進黨怕什麼？是不是擔心過去執政8年弊案被調查？ 民進黨反國會改革就是作實過去8年不透明，甚至涉及貪污等弊端。立法院本來就有文件調閱權、藐視國會等相關內容，過去民進黨的版本都有涉及，為何民進黨提案沒問題，國民黨提案就被視為擴權？未來國民黨執政，也同樣接受國會改革法案監督，國民黨都不怕，民進黨在擔心什麼？

盧新榮指出，傅崐萁從政以來政績卓著有目共睹，九十八年十二月二十日就職縣長演說時，向花蓮所有鄉親宣佈，無論是蘇花替、蘇花快、蘇花高，如果中央在他任內沒有動工，他馬上辭職下台，永遠退出政壇，讓台灣二千三百萬人看到花蓮人的尊嚴，結果蘇花改在他任內動工，三年前通車了，但蘇花改只做了一半，三個路段沒有施工，他再喊蘇花改二期，在上屆立委任內大力爭取，蘇花安計劃出現了。



傅崐萁主持縣政時，連續九年得到幸福城市全國第一名，在青年住宅方面，讓青年能夠在花蓮安心成家，九年縣府連續年年還債、付息，改善花蓮財政紀律。在教育方面，做到了全國唯一學童義務教育從四歲到十五歲，家長只要把孩子送到學校，都由政府負擔，不要讓孩子輸在起跑點上面。



依據立法院計，傅崐萁在這上屆四年任期，不負鄉親所託，為鄉親向中央爭取近九百億元的各項補助，創下歷史最高紀錄，比較重大要的如下：包括：109年度中央一般及計畫型補助。包含：爭取木道路危險路段及道路友善改善工程等157億2034萬9千元。110年度中央一般及計畫型補助，包含：爭取花蓮縣新建圖書總館計畫等經費160億895萬8千元。111年度中央一般及計畫型補助包含：爭取縣193線三棧至七星潭路段安全景觀道路拓寬新闢工程等178億1,908萬3千元。112 年爭取地方基礎建設150 億元。



盧新榮主委指出，民主政治是歡迎不同想法的人來討論激盪，但絕對不是貼標籤或扭曲，不同政黨可以基於不同的政策看法，給予更好的建議，民主政治，政黨之間一定有所競爭，但為了國家，必須以台灣人民的最大公約數為基礎，一起往前推進。這是民主政治、監督制衡的真諦。情緒性的倡議罷免，不但沒有辦法聚焦有意義的討論，對傅崐萁極不公平。