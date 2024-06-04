席開5桌宴請藍委與韓國瑜較勁？　傅崐萁：盼外界多鼓勵

▲傅崐萁。（圖／記者黃克翔攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨立院黨團總召傅崐萁於今（4日）中午在台北天成飯店宴請藍委，約有40人到場，由於立法院長韓國瑜近日也開始分批宴請藍委，被外界解讀傅崐萁有跟韓較勁意味。不過，藍委們表示，這是正常聯誼，是傅崐萁想要慰勞立委在國會改革法案中的辛苦，且這場餐敘是很久之前就安排好的，只是大家吃個飯。

對於中午的餐敘，傅崐萁指出，今天是國民黨團的定期餐敘，本來餐敘可以很順利，但是民進黨團總召柯建銘又出招，今天中午突然要求立法院長韓國瑜召集朝野協商，而國民黨團還是會在下午的立法院會持續處理議案。

傅崐萁表示，餐敘很正常的，希望大家多給國民黨鼓勵打氣加油。至於是否有邀請大家多溝通花東三法，傅崐萁並未多做回應。

對於外界認為傅崐萁請藍委吃飯，有跟韓國瑜較勁的意味，出席餐敘的國民黨立委徐巧芯指出，之前院會推動國會改革法案，大家已經筋疲力竭，傅崐萁是慰勞大家吃個飯，而總召跟立法院長的角色不一樣，大家都希望立法院更好；國民黨立委楊瓊瓔則強調，不管是黨團、黨中央，大家都會凝聚共識，團結一致。

國民黨立委葉元之提到，這是單純的黨團聚會吃飯，餐敘也是很久以前就約的，因為前一段時間大家努力推動國會改革相關法案，總召找大家餐敘，韓國瑜則是上周五才開始分批約藍委吃飯。

