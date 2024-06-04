綠委連署原民禁伐補償金調漲竟翻桌　民眾黨酸：瘋起來自家人都怕

▲民眾黨指出，民進黨立委連署支持原民禁伐補償金調漲但竟翻桌，開酸「瘋起來自家人都怕」。（圖／民眾黨提供）



記者陳家祥／台北報導

立法院4日處理《原住民保留地禁伐補償條例》部分條文修正草案，將原民保留地禁伐補償由每公頃3萬提高到6萬；過程中一度進行黨團協商，最後在民進黨原住民立委陳瑩、伍麗華贊成下，以60票贊成、46票反對三讀通過。民眾黨開酸，民進黨又再一次「自提案、自反對、自己打自己臉」，前總統蔡英文說為照顧原住民而發了多年的禁伐補償，如今才下台，就被執政黨立委指稱違憲。

民眾黨說，民進黨又來了，再一次「自提案、自反對、自己打自己臉」；而且「蔡」規「賴」不隨，前總統蔡英文說照顧原住民，發了多年的禁伐補償，如今才下台，就被執政黨立委指稱違憲。

民眾黨表示，為涵養國土水源與森林保育，國家要求部分原民私有土地「禁止砍伐」，為補償原民損失並因應消費者物價指數變化，民進黨立委伍麗華提案調高原住民禁伐補償金額，同黨的吳思瑤、鍾佳濱、沈伯洋、黃捷、蔡其昌等多位委員也都連署，沒想到，今天被自家人柯建銘總召與吳思瑤幹事長跳出來翻案，扣上毀憲亂政的大帽子。

民眾黨認為，國家禁止原住民保留地使用、對於人民權利的犧牲，本來就該有公法上的補償義務，考量到衡平性原則，高金素梅委員的5萬元版本與伍麗華委員的5萬，台灣民眾黨團都支持。

民眾黨說，孰料柯總召、吳幹事長突然翻桌、為了扣在野黨違反財政紀律的大帽子，不惜痛批自家立委所提法案「違法違憲」，民進黨瘋起來，真的連自家人都怕。最後表決結果，民進黨原住民立委伍麗華與陳瑩，最終都投下贊成票。