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「禁伐補償」綠委陳瑩跑票　自揭心聲：為原民努力卻有人扯後腿

▲▼國民黨原住民立委一致支持民進黨立委陳瑩 伍麗華 版本 合影 原住民保留地禁伐補償條例 三讀。（圖／記者屠惠剛攝）

▲藍綠原住民立委一致支持禁伐補償金額提高至6萬元。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

立法院今（4日）處理《原住民保留地禁伐補償條例》部分條文修正草案，民進黨團對此案有所疑慮，但在藍白贊成及兩名原民綠委陳瑩、伍麗華跑票，最終三讀通過。對此，民進黨立委陳瑩表示，這幾天承受非常大壓力，連睡覺都被「禁伐補償」這四字驚醒，更讓她難以接受的，同樣為原民努力，卻有人「扯後腿」說「風涼話」，但她堅持始終如一，與原民站在一起。

陳瑩於臉書表示，「禁伐補償」修法通過，表決結果，是她的提案、她的堅持、也是她的初衷。每公頃補償提高至6萬元，是她和另位綠委伍麗華員提案的金額，修法討論的過程中，有太多扭曲事實的謠言，最後投票結果，她支持自己提案的內容，堅持始終如一的態度，與原住民族站在一起。

陳瑩指出，這次原住民保留地「禁伐補償」的修法過程，5月2日經過黨團協商，她毫不猶豫表達立場「簽署協商結論」，在增加一倍經費的情況下，行政院在預算調整發生困難，她花了很多時間、很多精力，與行政院高層溝通。

陳瑩批評，有人用片斷資訊造謠是「不道德」行為。例如，有人利用5月31日「議程內容」，造謠她跟伍麗華委員不支持「禁伐補償」，但事實是她跟伍麗華都提案「提高至6萬元」，怎麼可能不支持？

陳瑩再說，有人扭曲她和伍麗華反對今（4日）討論「禁伐補償」，事實上，「禁伐補償」列入今天討論是「不分朝野、三黨共識」。她耗盡心力與行政院協調，就是希望可以在最完美的情況，通過這個法案！雖然和行政院溝通協調過程，沒有鏡頭、沒有畫面、沒有鎂光燈，所以也沒有掌聲。

陳瑩認為，此案不像在委員會討論的過程，有那麼多鏡頭在關注，但這吃力不討好的工作，她樂於承擔。這幾天她承受非常大的壓力，就連睡覺都會被「禁伐補償」這四個字驚醒，更讓她難以接受的是，同樣在為原住民族努力，卻有人「扯後腿」說「風涼話」，造謠說她跟伍麗華「不支持」，造謠者的居心何在？

陳瑩強調，對於「禁伐補償」，她希望導正某些人的錯誤觀念，沒有原住民希望申請「禁伐補償」，就如同，沒有人希望自己的土地被「限制使用」，原住民被禁止使用的土地，如果可以有效的活化利用，遠遠超過「禁伐補償」的價值。

最後，陳瑩希望，未來國土規劃能好好的檢討，不妨礙國土保安、水土保持的情況下，應該盡可能放寬規定，讓原住民土地的使用，不再受那麼多限制。

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禁伐補償陳瑩伍麗華民進黨國民黨跑票

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