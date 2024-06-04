快訊／2原民綠委跑票　原民禁伐補償金3萬增至6萬三讀通過

▲民進黨原住民立委伍麗華（右）、陳瑩。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院今（4日）處理《原住民保留地禁伐補償條例》部分條文修正草案，將原民保留地禁伐補償由每公頃3萬提高到6萬，但因所需經費佔原民會預算20％，有排擠其他預算疑慮，立法院長韓國瑜隨即召集各黨團協商，最終在藍白陣營及兩名民進黨原住民立委陳瑩、伍麗華贊成下，以60票贊成、46票反對三讀通過。

現行《原住民保留地禁伐補償條例》明定，原民保留地禁伐每公頃補償3萬，多位原民立委認為金額過低，因為今年4月內政委員會中，各自提案版本都主張提高金額至5-6萬元；當時原民會反映預算涉及國家預算籌編，且新舊內閣正在交接，金額部分保留送朝野協商。

今下午協商時，原民會主委曾智勇坦言，這筆支出將會佔整體預算的20%，再加上70％的法律義務支出，僅剩下10%的預算可以照顧族人。主計處也坦言有吃掉預算疑慮，會有連動效應。立委高金素梅則表示，行政院應該要去找財源，才多25億，怎麼會影響？最終藍綠白並未取得協商共識，交由院會表決。

該修法在院會表決下通過，三讀條文明定，從114年起，禁伐補償金額度從每年每公頃新台幣3萬元調升至6萬元，且每兩年調整一次，由中央主管機關參照中央主計機關發布之最近一年消費者物價指數較前次調整之前一年消費者物價指數成長率公告調整之。