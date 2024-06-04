TPASS通勤月票使用破5.2億人次　5月加值使用量創今年新高

▲TPASS使用量已破5.26億人次。（資料示意圖／新竹市府提供）

記者李姿慧／台北報導

TPASS通勤月票112年7月1日推出，迄今已有19個縣市上路實施，公路局統計，自通勤月票推出至今年5月31日止，全國累計708.3萬人次加值購買公共運輸通勤月票方案，累計約5.26億人次使用，其中今年5月份加值及使用量均創今年新高。

TPASS上路滿11個月，經公路局統計，在加值購買通勤月票人次部分，5月份全國約有67.7萬人次加值購買TPASS通勤月票方案，包括基北北桃約53.0萬人次、中彰投苗約2.7萬人次、南高屏約8.5萬人次、桃竹竹苗約2.2萬人次、東部3縣市約1.0萬人次、雲嘉嘉生活圈約0.3萬人次。

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使用月票搭乘公共運輸人次部分，公路局表示，5月份全國約有5636.6萬人次使用月票搭乘各類公共運具，包含台鐵489.0萬人次、捷運(含輕軌)2654.5萬人次、公車含市區公車及公路客運2195.2萬人次，以及其他運具含公共自行車及渡輪297.9萬人次。

公路局指出，隨著全國各縣市陸續推動及民眾習慣的養成，TPASS通勤月票使用狀況持續穩定成長，其中今年5月加值購買67.7萬人次，使用月票搭乘公共運輸5636.6萬人次均為今年度單月最高。