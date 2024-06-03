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潮境公園坍方「10層樓高」！仍有巨石落掉風險　估6／11搶通

▲▼基隆潮境公園連接北寧路路口，發生大量土石崩塌 。（圖／公路局提供）

▲基隆潮境公園連接北寧路路口，發生大量土石崩塌 。（圖／公路局提供）

記者蔡亞樺／台北報導

基隆市潮境公園入口處今（3日）下午發生大規模走山，整片山壁瞬間滑落，交通部公路局北區養護工程分局基隆工務段前往搶災，初估規模坍方長度50公尺、高度30公尺，約10層樓高，坍方量達2.2萬立方公尺。公路局表示，岩體龐大裂解費時，邊坡上方仍有巨岩掉落風險，初估需至6月11日上午可搶通。

公路局指出，今下午2時51分台2線70K發生坍方造成交通雙向阻斷，現場為潮境公園停車場，有9部車及1部機車被土石掩蓋受困，其中1部車疑似被坍方推至下邊坡，目前掌握2人輕傷後送基隆長庚醫院，北分局基隆段仍在現場搶修中。

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北分局表示，台2線70K上邊坡非歷史性災害邊坡，2019至2020年利用UAV及空載光達、地面光達建立3D模型，經評估結果非屬高風險路段。近日餘震影響加上昨日鋒面降雨，導致岩塊鬆動，初估規模坍方長度50公尺、高度30公尺、寬度30公尺，坍方量達2.2萬立方公尺。

▲▼▲潮境公園大橋入口處土石崩落，公路局證實有6車受困、2人受傷。（圖／公路局提供）

▲潮境公園大橋入口處土石崩落。（圖／公路局提供）

公路局在場成立前進指揮所，由分局長擔任指揮官，廠商機具6部怪手在現場待命，消防局搜救人員目前進行搜救中，待搜救告一段落，機具即進場搶修，公路局初步研擬搶修作業。

公路局指出，將受困車輛拖離災區暫置，由於現場大量巨石，其中最大規模尺寸達80噸重，需使用破碎機裂解。因岩體龐大裂解費時，邊坡上方仍有巨岩掉落風險，初估需至6月11日上午可搶通。

北分局表示，因現場坍方量高達萬餘方，短期無法搶通，台2線為基隆、新北、宜蘭間之觀光道路，交通中斷期間汽車尚可由替代路線台2線接台62線轉台62甲線，機車亦可由台2丁線接台5線回台2線，對於貨運或民生運輸尚不至於有重大影響。

▲▼公路局公告替代道路。（圖／公路局提供）

▲公路局公告替代道路。（圖／公路局提供）

公路局已公告替代道路，汽車由台2線73K接台62線，於台62線暖暖交流道迴轉向東至四角亭交流道接台62甲線，接回台2線63K+500，繞行估約多10分鐘。機車由台2線73K+380轉台2丁線轉台5線(南榮路)接回台2線往基隆。

公路局清查受影響客運路線，包括首都客運1579路線公車(影響八斗子站後3站位)、新北市公車791、「瑞芳－南港」跳蛙公車路線及基隆市公車103、108、802、803、R66、T99路等共計9線公車，配合改道行駛且部分站位不停靠。

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