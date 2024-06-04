基隆潮境公園坍方9汽車遭埋「今要全面移出」　已拖離3車

▲基隆潮境公園連接北寧路路口，發生大量土石崩塌 。（圖／公路局提供）

記者李姿慧／台北報導

台2線基隆潮境公園入口處昨（3日）下午發生大規模走山，土石坍方高達1.2萬立方公尺，9汽車、1機車被土石掩蓋受困，雙向交通中斷，估6月11日上午才能搶通，公路局表示，目前已移除3輛汽車，剩餘6輛預計今天可全面移出。

昨日下午2時51分台2線70.06K發生坍方，大量土石衝進潮境公園停車場，台2線交通雙向阻斷，9部車及1部機車被土石掩蓋受困，經搶救後2人輕傷後送基隆長庚醫院醫治。坍方路段經空拍測量結果，坍方長度54公尺、高度41公尺、寬度14公尺，坍方量體約1.2萬立方公尺。

[廣告]請繼續往下閱讀...

因坍方量高達萬餘方，且甚多大型巨石需要破碎，公路局今日動員PC300型破碎機2台、PC200型破碎機6台、傾卸卡車4台、水車1台及多位工程人員全力搶災，將破碎岩塊及開闢便道，以利受困車輛拖離災區暫置，並預計將於6月11日搶通。

公路局基隆工務段長蔡志盈表示，遭土石掩蓋受困的9輛汽車和1輛機車今天將先移出，截至今上午已有3輛汽車順利移出，還有6輛汽車今天也會完成移出。

公路局北區養護工程分局指出，台2線為基隆、新北、宜蘭間之觀光道路，對於貨運或民生運輸尚不至於有重大影響，道路交通中斷期間汽、機車請行駛替代路線，建議走台2線73K+380轉台2丁線轉(102市道)逢甲路、(北123)調和街接回台2線69K+500。

受影響客運路線包括首都客運1579路線公車(影響八斗子站後3站位)、新北市公車791、「瑞芳－南港」跳蛙公車路線及基隆市公車103、108、802、803、R66、T99路等共計9線公車，將配合改道行駛且部分站位不停靠。