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基隆走山處強化擋土、防落石　學者：全面盤點邊坡「加固排水」

▲▼基隆潮境公園連接北寧路路口，發生大量土石崩塌 。（圖／公路局提供）

▲基隆潮境公園連接北寧路路口，發生大量土石崩塌 。（圖／公路局提供）

記者李姿慧／台北報導

台2線基隆潮境公園入口處昨(3日)大規模走山，1.2萬立方公尺土石坍塌，6月11日上午搶通，由於坍方處非逆向坡，也非順向坡，為一般沉積岩層，公路局將加強擋土和防落石設施。學者指出，沉積岩容易吸水，若水排不出去，重量加在岩石上，就會從脆弱岩面滑落，現行面臨極端天候，籲全面盤點加固和排水。

台2線70.06K昨(3)日下午14時51分發生坍方，雙向交通阻斷，大量土石衝進潮境公園停車場，9部車及1部機車被土石掩蓋受困，該處坍方長度54公尺、高度41公尺、寬度14公尺，坍方量體約1.2萬立方公尺，預計6月11日上午搶通。

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由於該處為C級邊坡，非高風險不穩定邊坡，卻發生大規模坍塌，公路局基隆工務段長蔡志盈表示，該處坍方處非順向坡也非逆向坡，為一般沉積岩層，土石從坡頂坍塌，大量土石延坡面滑落，未來搶通後，將進行擋土設施和防護落石設施，危險性會降低，不會改列不穩定邊坡。

成功大學土木工程學系講座教授朱聖浩表示，沉積岩層產生大規模坍方問題，需好好討論發生的原因，沉積岩層容易吸水，水進去後若沒排得那麼快，水的重量等於加在岩石上，受不了，就會從脆弱岩面滑下去。

朱聖浩提醒，沉積岩確實會有這樣的現象，水太多排不出去，因攸關人命，呼籲要全面調查盤點邊坡和處理，包括加固或加強排水設施、增設排水導管等，讓排水更順暢，不要不處理，等老天讓這些問題發生，這次雨並非最大，以後還會有更大的雨，一定還會發生，呼籲盡速全面調查並處理。

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