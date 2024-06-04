端午國道車潮最大量爆1.4倍　高公局公布好走時段

▲端午3天連假，南下最大量預估將達平日的1.4倍。（資料圖／記者呂佳賢攝）

記者李姿慧／台北報導

端午3天連假將至，高公局預估南下最大量可達平日的1.4倍，高公局也公布好走時段，包括西部國道南下可利用上午6點前或中午後、北上建議中午前；國5南下改清晨5點前或下午5點後，北上改上午9點前。

高公局依據歷次連假國道交通量資料及特性分析，預估端午連假第1、2日為南向尖峰時段，第2、3日為北向尖峰時段，且南向尖峰最大量約可達平日1.4倍。高公局呼籲，用路人可改搭公共運輸，如仍須自行開車，建議多利用台1、台3、台9、台61、台63、台74等替代道路行駛。

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高公局也公布好走時段，其中西部國道部分，建議6月8日、9日南向用路人可利用早上6時前或中午12時後出發；6月9日、10日，中部地區北向用路人可改上午12時前出發，南部地區北向用路人建議上午9時前出發。

國5部分，高公局建議6月8日、9日，南向用路人利用上午5時前或下午5時後出發；6月9日、10日北向用路人可改上午9時前出發。

另高公局也規劃實施時段性匝道封閉、國5北向高乘載管制、匝道儀控等多項管制措施。其中6月9至10日將於每日12-21時封閉國3西濱北向入口，北向民眾可續行台61至國3香山交流道再駛入高速公路，並建議連假期間往返新竹及台南地區民眾可多利用台61替代國1、國3分流。