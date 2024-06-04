大雨就有災　立委會勘14處農水路...爭取4千萬經費護農

▲立法委員丁學忠昨日會同農水署單日馬不停蹄總計完成14處農水路會勘，爭取約4千萬修繕經費，盼給農民安全的作業環境。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林多處農路溝渠久未修整，逢大雨即成災而造成安全問題，立委丁學忠、張嘉郡昨（3）日會同農田水利署副署長林國華、台西鄉長李文來，共同勘查農水路，總共爭取4000萬元建設經費。立委丁學忠指出，各鄉的農水路灌溉排水功能不佳，影響農民耕作交通與安全，感謝農水署補助經費使修繕工程能儘快完成。

立法委員丁學忠昨日會同農水署與台西鄉長，會勘臺西鄉丘厝小排2-4與3-7、牛厝中排1、五港中給、五港小排2-5等5處農水路修繕工程，隨後再前往褒忠鄉三合小排1-5及1-6等7處及東勢鄉2處農水路會勘，單日馬不停蹄總計完成14處農水路會勘。





▲部分農路溝渠久未修整，近期各地大雨成災，這些老舊農路與溝渠積水不易排除，造成安全問題。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

丁學忠指出，部分農路溝渠久未修整，近期各地大雨成災，這些老舊農路與溝渠積水不易排除，造成安全問題，農水署應盡快經費補助以利完成工程，還給農民一個安全的環境。張嘉郡表示，許多農水路灌溉及排水不良等問題較為嚴重，各地農民急切反映，將持續努力爭取農水署經費支援，讓各鄉鎮的農水路能完成修繕。

農業部農田水利署副署長林國華說明，丁學忠委員與張嘉郡委員長期關心雲林縣的農水路的修整，會勘過後會盡快完成後續作業，對經費補助會全力支持，儘速讓農民有完善的道路和環境。

丁學忠強調，雲林以農為本，農水路完善才能確保農民耕作安全，減少農作物運輸風險，保障農民生計，農民直接向委員提出還是透過地方公所或議員民代的反應，他與張嘉郡委員都會盡快安排相關單位到現場會勘，給農民有便捷安全的道路。

▲立法委員丁學忠爭取約4千萬修繕經費，盼給農民安全、乾淨的作業環境。（圖／記者蔡佩旻翻攝）