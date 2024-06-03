300份「太平媽祖獎」　雲林畢業生心目中首獎

▲「太平媽祖獎」暖心登場，獎品豐富實用，內含全新西螺媽祖行動電源、媽祖悠遊卡、太平媽及文昌帝君加持過的文昌筆和鵬程萬里金牌一面總價值2500元。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

隨著夏季的鳳凰花盛開，各級學校的畢業典禮也如火如荼地展開，西螺福興宮開辦18年的「太平媽祖獎」暖心登場，獎品豐富實用，內含全新西螺媽祖行動電源、媽祖悠遊卡、太平媽及文昌帝君加持過的文昌筆和鵬程萬里金牌一面總價值2500元，送出約300份，是歷年來所有畢業生心目中的首獎。

▲西螺福興宮董監事出席今日西螺農工畢業典禮，親自將獎項授予得獎學生。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

在西螺福興宮「螺陽迎太平」遶境大會香所經的彰化縣溪州、埤頭、大城、二水、北斗、竹塘與雲林縣崙背、二崙、莿桐、林內、西螺等10餘個鄉鎮近百所校園每年共有約300名畢業生獲「太平媽祖獎」，今（3）日於西螺農工畢業典禮，董監事出席參與，親自將獎項授予得獎學生，盼學子能夠效法媽祖的大愛精神，在未來的學習與生活中，持續努力，不僅照顧自己，也樂於提攜後進。

西螺福興宮董事長楊文鐘表示，每一位獲獎者都是一顆希望的種子，未來必將成長為參天大樹，為社會帶來更多的正面影響力。這些獲獎者中也不乏在地的駕前志工朋友，他們在學業與服務上表現出色，為社會注入年輕世代的活力與正能量，誠摯歡迎所有獲獎學子前來參拜媽祖，遇到挫折時也可以來跟太平媽說說話，讓媽祖成為大家最堅強的後盾。

楊文鐘強調，透過「太平媽祖獎」，西螺福興宮希望能夠激勵更多的年輕人參與地方公共事務，為社會公益同盡一份心力，廟方將繼續推動各種教育和社會服務活動，鼓勵學子們發揮所長，服務社會。

▲獲獎者中也不乏在地的駕前志工朋友，他們在學業與服務上表現出色，為社會注入年輕世代的活力與正能量。（圖／記者蔡佩旻翻攝）