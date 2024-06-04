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台塑企與朝陽科大攜手農業輔導　小番茄示範觀摩再獲肯定

▲台塑企業與朝陽科大組建農業輔導團隊，以雲林經濟作物「小番茄」進行示範觀摩會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲台塑企業與朝陽科大組建農業輔導團隊，以雲林經濟作物「小番茄」進行示範觀摩會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

台塑企業與朝陽科大於2010年組建農業輔導團隊，協助精進雲林沿海地區農業技術，針對麥寮及鄰近地區之農作物種植技術、氣候變遷因應、資材使用等提供輔導諮詢服務，昨（3）日以雲林經濟作物「小番茄」進行示範觀摩會，再度受到當地農民肯定。

▲台塑企業與朝陽科大組建農業輔導團隊，以雲林經濟作物「小番茄」進行示範觀摩會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲台塑企業與朝陽科大組建農業輔導團隊，再次舉辦「氣候變遷下的智慧農業：小番茄借助熊蜂授粉技術迎來新希望」田間觀摩會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

2023年台塑企業與朝陽科大農業輔導團隊合作舉辦「小番茄利用熊蜂管理增加品質及產量觀摩會」，技術專家大方分享種植小番茄的基礎知識，並由成功引進熊蜂技術的農友許書賓介紹如何管理熊蜂，為參加的農友提供實用的技術指導。許多參加的農友在觀摩會後，也陸續開始嘗試使用熊蜂授粉，取得了不錯的效果。

今年農業輔導團隊再次舉辦「氣候變遷下的智慧農業：小番茄借助熊蜂授粉技術迎來新希望」田間觀摩會。團隊說明，熊蜂是小番茄授粉的重要幫手，能提高果實品質和產量。但今年氣候異常炎熱，導致熊蜂有畏熱且工作效率低落的情形，經輔導團隊與許書賓共同檢討試驗後，發現可透過控制環境溫度和濕度、定期檢查和清潔蜂箱及提供足夠的食物等作法，確保其工作效率。

許書賓於會中不吝與小番茄農友分享熊蜂經驗，台塑企業與農業輔導團隊更安排技術專家陳本源為農友講授提升小番茄品質的栽培管理課程，盼與大家共同提升技術層級，獲得更好的品質與產量。台塑企業表示，在講求效率的現代農業，節省的時間讓農友可專注面對氣候變遷帶來的各種農作物、病蟲害管理等的挑戰。農友若有任何議題或栽種上遇到困難都可向輔導團隊提出，共同交流，研討應對方法，一起為提升農業技術而努力奮鬥。

▲台塑企業與朝陽科大組建農業輔導團隊，以雲林經濟作物「小番茄」進行示範觀摩會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲台塑企業與朝陽科大組建農業輔導團隊，以雲林經濟作物「小番茄」進行示範觀摩會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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