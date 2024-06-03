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強化救災安全　南消救災安全幹部教育訓練守護市民安全

▲台南市政府與消防署攜手邀集高雄市、嘉義縣市及屏東縣等南部縣市，共同推動救災安全幹部教育訓練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市政府與消防署攜手邀集高雄市、嘉義縣市及屏東縣等南部縣市，共同推動救災安全幹部教育訓練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

隨著居住型態的轉變，高樓林立，導致高樓火災事件逐漸增加，救災能力的提升愈發重要，為進一步強化消防人員的救災技能與安全保障，台南市政府與消防署攜手邀集高雄市、嘉義縣市及屏東縣等南部縣市，共同推動救災安全幹部教育訓練。

此次教育訓練的主要目的是增進消防人員在各種災害環境中的救災安全意識，並通過安全管理機制來評估和執行救災戰術，確保「安全有確保，搶救才開始」的原則。

▲台南市政府與消防署攜手邀集高雄市、嘉義縣市及屏東縣等南部縣市，共同推動救災安全幹部教育訓練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市消防局除了配合中央政策，亦持續提升個人救災技能，如個人MAYDAY自救程序、RIC訓練及安全官制度，並每季安排各大隊教官實施這些火場自救操作。此外，消防局亦透過提升無線電通訊品質和採購高科技救災設備來應對各類火災：各大隊均配備無線電轉播機，以減少通訊死角及干擾，並針對特定高樓及大型地下建築物進行救災演練。配合內政部消防署的補助，購置無人機、消防機器人和個人熱顯像儀等設備，以提升消防人員的救災安全。

▲台南市政府與消防署攜手邀集高雄市、嘉義縣市及屏東縣等南部縣市，共同推動救災安全幹部教育訓練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局持續落實CCIO（火場救災指揮與管理作為），通過不定期訓練深化救災觀念，並通過每月的建築物火災組合訓練與兵棋推演，達到實戰效果。制定「自我安全」、「小組安全」及「指揮安全」三層火場安全管理機制，從個人防護裝備的正確穿戴、小組團隊任務執行與互助，到整體指揮作業的人員管制、緊急求救與救援機制，全面保障消防人員的安全。此外，針對近乎錯誤事件（Near Miss）及傷亡事件，進行案例教育，分享經驗，防微杜漸，避免憾事重演。

▲台南市政府與消防署攜手邀集高雄市、嘉義縣市及屏東縣等南部縣市，共同推動救災安全幹部教育訓練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示：「我們深知每次救災行動都是對消防人員生命的重大考驗。市政府將持續投入資源，提升消防人員的專業能力與安全保障，讓市民能安心。」

消防局局長李明峯表示：「我們以最嚴格的標準來訓練和保護我們的消防人員。透過不斷的訓練和科技投入，我們有信心在面對任何災害時，都能有效保障消防人員的安全，並成功完成救援任務。」

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