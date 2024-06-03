校長領舞「16蹲」！土庫商工畢典超狂　天降500顆氣球好浪漫

▲國立土庫商工校長吳星宏與主任、師長以時下夯的「16蹲舞蹈」作為開場表演獻上祝福，獲得全場歡呼。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

國立土庫商工112學年度第55屆畢業典禮於今（3）日辦理，校長吳星宏與主任、師長以時下夯的「16蹲舞蹈」作為開場表演獻上祝福，獲得全場歡呼，在頒獎及溫馨的告白後，500顆氣球從天而降，落下浪漫、繽紛代表未來，畢業生拾起青春夢想，露出燦爛笑容互相拋接寓意築夢踏實，典禮在歡樂中劃下句點。

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▲國立土庫商工畢業班導師接受校長吳星宏頒獎。（圖／記者蔡佩旻攝）

校長吳星宏表示，今年土商群英續創佳績，無論在升學或競賽皆展現優異表現。112學年度科技繁星入學以及四技二專統測，土木與建築群為雲林縣榜首，預期國立科大率取標準人數將創新高；並以全國高職專題實作競賽榮獲全國第一名成創校最佳成績；2024年全國青年盃健力錦標賽打破全國紀錄，以及全國中等學校運動會木球團體項目全國銀牌。

校長吳星宏為畢業生頒發畢業證書，由榮獲112年全國技能競賽金牌並獲選國手之廣三甲沈湘晨同學、雲林縣土木與建築群榜首之建三甲洪鼎翔同學代表受證，隨後依據學生特性與表現，頒發縣長獎等多項表現績優學生。以及特別表揚今年榮獲全國專題實作競賽第一名獎項，畢業生沈尚緯、林燦勳、許尹晁、沈美欣、林芝儀五位學生。

▲緩緩落下氣球浪漫繽紛，代表未來，畢業生拾起青春夢想，露出燦爛笑容互相拋接寓意築夢踏實。（圖／記者蔡佩旻攝）

典禮中播放校園回顧影片，藉由生動影像勾勒同學在土商的校園點滴；以及幾位畢業班導師錄製給予畢業生的叮嚀影片，為畢業生獻上最深的祝福，感人溫馨；最具意義「代代相傳」活動，由高三學長姊將各科代表物轉交高二，象徵傳承建築科、商業經營科、會計事務科、資料處理科、廣告設計科與美工科各科精神。

▲最具意義「代代相傳」活動，由高三學長姊將各科代表物轉交高二，象徵傳承各科精神。（圖／記者蔡佩旻攝）

校長吳星宏表示，非常感謝導師、任課老師們三年來的指導與陪伴，以及同學們不斷的努力，為土庫商工留下最美麗的足跡。畢業典禮是對畢業生們的肯定和祝福，學校的點點滴滴將永遠留在畢業生們的記憶中，期望大家帶著自信及土商所培養的能力，來面對未來的世界與挑戰，創造出屬於自己的美好未來。

▲校長吳星宏表示，今年土商群英續創佳績，無論在升學或競賽皆展現優異表現。（圖／記者蔡佩旻攝）