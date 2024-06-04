美74歲嬤差點被火化！送到殯儀館「突復活」　員工驚：還在呼吸

▲美國一名74歲婦人死後被送到殯儀館時，被發現她還在呼吸，警方召開記者會證實。（圖／翻攝自Facebook／Lancaster County Sheriff`s Office）

記者張寧倢／編譯

美國內布拉斯加州警方3日表示，一名在療養院接受臨終照護的74歲婦人被宣布死亡後，遺體被送到當地一家殯儀館，但殯儀館員工卻發現這名老婦人竟然還有呼吸，立刻對她進行CPR，同時通知緊急部門將她送醫。最終老婦人「復活」並在醫院恢復中。

根據美媒ABC引述蘭開斯特郡治安官辦公室（Lancaster County Sheriff’s Office）的說法，這名74歲婦人是在3日上午9時44分在當地一家療養院被宣告死亡，隨後被送到位於林肯市的Butherus-Maser & Love殯儀館。

然而，遺體送到殯儀館後，一名員工發現老婦人仍有呼吸，於是立刻在上午11時44分撥打了911緊急求救電話，在等待救護車到來的期間，殯儀館的員工對這名女性進行了CPR（心肺復甦術）。

經警方確認，該名婦人為林肯市當地居民，名叫康斯坦斯·蘭茨（Constance Glantz），她後來被送往當地醫院搶救治療，目前仍然平安活著。

蘭開斯特郡副警長霍欽（Ben Houchin）表示，家屬已經收到相關通知，「我從警已經31年，從來沒有遇到過這樣的情況。」他也表示，由於這起案例原先已屬於預期中的死亡，且沒有任何可疑情況，療養院依法在宣告患者死亡後，並不需要聯繫驗屍官或警方。

目前蘭開斯特郡治安官辦公室正在著手進行調查，但尚未對任何人士提出刑事指控。霍欽表示，「我們至今尚未發現療養院有任何刑事犯罪的意圖，但調查仍在進行中。」