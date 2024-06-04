　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

悲情牌生效？川普被定罪「募款狂飆」　1個月吸金45億

▲▼美國前總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲ 川普被定罪似乎令支持者更加死心踏地。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國前總統川普因向A片女星支付封口費案，成為史上第一位被定罪的前總統，似乎反而令支持者捐款更加踴躍。川普陣營宣布，競選團隊和共和黨5月共為選戰募集1.41億美元（約新台幣45.5億元），較前一個月大幅增加。

根據CNN，川普陣營3日說明，競選團隊和共和黨全國委員會5月為川普競選活動募集1.41億美元資金，其中1/4捐款者是首次參與募資，且稱川普被定罪就是讓支持者捐款的原因。

川普團隊此前聲稱，陪審團5月30日宣讀川普在封口費案中有罪的判決後，24小時內就有5300萬美元（約新台幣17.2億）捐款湧入。競選團隊3日表示，光是這天的捐款就占整個月的1/3以上，且其他支持川普的組織5月還另外募集1.5億美元（約新台幣4.9億）。

川普競選顧問威爾斯（Susie Wiles）及拉齊維塔（Chris LaCivita）聲明表示，「對川普總統的大量支持令我們感動。美國人民看穿騙子拜登操縱的審判，並向拜登和民主黨人釋出一項強烈訊息——真正的判決將在11月5日到來。」

截至今年稍早，川普募款進度仍落後拜登，團隊4月宣稱首度超越拜登，須於本月稍晚向聯邦監管機構提交募款及支出報告。

►川普被定罪「川粉怒了」！　競選團隊：一天湧17億台幣捐款

ET快訊
快訊／唐治平母死亡　陳屍社區頂樓
選秀大年遇旅外潮！中職球探嘆：頂級都出去、優秀的選不了
「超正3親姊」包圍東海畢業弟！姊姊驚：竟然爆了
許維恩家中顧娃「沒穿內衣」　床上監視器畫面PO網：太透
魏哲家霸氣喊「台積電無敵手」　擴廠連說3次台灣
快訊／黃仁勳勢力挺進高雄！　鴻海宣布：攜手輝達打造AI算力中
「最美檢察官」遭批騙妻結婚生子！老婆反擊　認對「變態」不滿

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

脫序遊客！義大利古城牆上「用麥克筆簽名」　恐挨罰215萬

快訊／南韓總統尹錫悅批准廢除「九一九軍事協議」

中國控遭「闖南海菲軍」持槍對峙　菲律賓駁斥：我們有職業操守

悲情牌生效？川普被定罪「募款狂飆」　1個月吸金45億

義滑雪國手慘墜谷700公尺　遺體和女友「綁在一起」宛如緊緊相擁

日本北海道「霰彈槍爆炸」　老婦遭子彈擊中嚴重出血

賽車突遭對手狠撞！美「9歲女越野摩托車手」不治身亡　家人：很怪異

「飛機上喝酒」超NG！德研究曝3大危險因子　嚴重恐致命

公司板球比賽！男「擊出高分球」後突然倒地亡　奪命畫面曝光

全美第一！　路易斯安那州允許「物理閹割」兒童性侵犯

黃仁勳最愛通化夜市水果攤　老闆娘：那天來買20幾包

徐乃麟談黃子佼風波「不能誅九族」　曾國城心疼張小燕：不該抹煞她的貢獻

范瑋琪「隔5年大陸復出」激動哽咽　曝「回到家的感覺」連唱9首經典歌！

沈建宏暴走！反控前女友「做八大、一堆砲友」　「女方突改口道歉」認：他劈一次腿而已

孫安佐裸身開直播！預告25歲幹大事　「爸媽擋不了我」渴望普通人的幸福

五月天合體Energy「挑戰E16蹲」　阿信虧冠佑：鼓手比較輕鬆XD

禮讓行人遭後車追撞　女駕駛霸氣下車理論

佩甄看呆！陳沂錄影和李妍瑾爆衝突　「還原兩人私下真實互動」

健身教練教你練腹肌　授5動作每天20下3組

調戲鸚鵡餵空氣零食　牠轉頭罵一字髒話

脫序遊客！義大利古城牆上「用麥克筆簽名」　恐挨罰215萬

快訊／南韓總統尹錫悅批准廢除「九一九軍事協議」

中國控遭「闖南海菲軍」持槍對峙　菲律賓駁斥：我們有職業操守

悲情牌生效？川普被定罪「募款狂飆」　1個月吸金45億

義滑雪國手慘墜谷700公尺　遺體和女友「綁在一起」宛如緊緊相擁

日本北海道「霰彈槍爆炸」　老婦遭子彈擊中嚴重出血

賽車突遭對手狠撞！美「9歲女越野摩托車手」不治身亡　家人：很怪異

「飛機上喝酒」超NG！德研究曝3大危險因子　嚴重恐致命

公司板球比賽！男「擊出高分球」後突然倒地亡　奪命畫面曝光

全美第一！　路易斯安那州允許「物理閹割」兒童性侵犯

台積電跌7元收839　台股大跌180點來到21357點

演完躺一周！一生必看《超炫白蛇傳》屏東登場　表演、市集玩到飽

脫序遊客！義大利古城牆上「用麥克筆簽名」　恐挨罰215萬

酸菜魚重調味＝不新鮮？基隆網友「我絕不吃」掀論戰　呱吉回應被讚爆

青鳥飛越國境！3小時募資260萬　「彩虹台灣」登紐約時代廣場

傅崐萁喊黨內有共識才推花東三法　林俊憲：資深「煞車皮」有作用？

美眾院將審軍援台灣161億元　外交部密切關注

傅崐萁推「花東三案」藍內現雜音　賴士葆：傾向3案拆開處理

端午國道車潮最大量爆1.4倍　高公局公布好走時段

唐治平母陳屍社區頂樓！被發現已現屍斑　鄰曬衣嚇壞急報警

國際熱門新聞

社群平台X新政策正式開放「上傳成人內容」

神奇「殺精凝膠」每天塗　靠男生就能避孕

股神旗下「波克夏」暴跌逾99％　美股跌115點

找到1萬人類屍塊！連環殺手獵殺同性戀少年

即／南韓召開會議　正式廢除「919軍事協議」

首次！美軍設「台灣秘密小組」加速武器交付

一接詐騙電話秒洩2資訊　千萬別回嘴

台灣第二名！　「亞洲最受喜愛20國」出爐

美27家軍火商代表團抵台　將拜會政府高層

菲律賓火山噴發高達5000公尺

「磁鐵垂釣」撈到300多萬現鈔

西方武器首次打入俄境內　擊毀俄導彈系統

即／南韓打算廢除「919軍事協議」！

美眾院撥款委員會提預算法案　主張軍援台灣161億元

更多熱門

相關新聞

賽車遭對手狠撞！9歲女越野摩托車手身亡

賽車遭對手狠撞！9歲女越野摩托車手身亡

美國年僅9歲的越野摩托車手卡爾頓（Brooke Carlton）2日在加州賽車時，不幸被另一名少年騎手撞倒，導致這名年幼的女童失去知覺，送院後被宣告不治身亡。事後，卡爾頓的家人形容，這起意外「非常怪異」，並正在眾籌網站上為這名小女孩的身後事募款。

美路易斯安那州允許「物理閹割」兒童性侵犯

美路易斯安那州允許「物理閹割」兒童性侵犯

12歲童「開槍射胸口」殺掉14歲哥哥

12歲童「開槍射胸口」殺掉14歲哥哥

社群平台X新政策正式開放「上傳成人內容」

社群平台X新政策正式開放「上傳成人內容」

救生員目睹「男遭鯊魚狠咬3處」爆血

救生員目睹「男遭鯊魚狠咬3處」爆血

關鍵字：

川普定罪支持者募款封口費北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

「3位正妹姊」包圍東海畢業生！　IG辣照曝光

YTR證實出軌「短髮女」：劈腿是罪的話願入監服刑

孫家親友「安佐被下的不是蠱」！

YTR超強「約砲多男爆料文」瘋傳！Soya發聲回3字

即／巴菲特波克夏突崩99.97%　投資人嗨：搶到賺翻

44萬YTR劈4年女友　「短髮小三」曝光：對不起

快訊／3-4月千萬發票誕生17名幸運兒　5人超商消費中大獎

阿沁「我跟Faye一樣很不喜歡建寧老師」

社群平台X新政策正式開放「上傳成人內容」

教召強碰出國！　他選出國結果GG了

身體不適請假回租屋處…39歲女警「送醫不治」！

即／高國豪遭控「私約哥哥愛妻」！本人急發聲明

郭書瑤欠管理費翻車「房產百萬代言沒了」！

台灣人超愛吃火鍋　醫提醒2事：真的很可怕

國小出現蛇　師上最棒生命教育

更多

最夯影音

更多

黃仁勳最愛通化夜市水果攤　老闆娘：那天來買20幾包

徐乃麟談黃子佼風波「不能誅九族」　曾國城心疼張小燕：不該抹煞她的貢獻

范瑋琪「隔5年大陸復出」激動哽咽　曝「回到家的感覺」連唱9首經典歌！

沈建宏暴走！反控前女友「做八大、一堆砲友」　「女方突改口道歉」認：他劈一次腿而已

孫安佐裸身開直播！預告25歲幹大事　「爸媽擋不了我」渴望普通人的幸福

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面