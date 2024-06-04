悲情牌生效？川普被定罪「募款狂飆」　1個月吸金45億

▲ 川普被定罪似乎令支持者更加死心踏地。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國前總統川普因向A片女星支付封口費案，成為史上第一位被定罪的前總統，似乎反而令支持者捐款更加踴躍。川普陣營宣布，競選團隊和共和黨5月共為選戰募集1.41億美元（約新台幣45.5億元），較前一個月大幅增加。

根據CNN，川普陣營3日說明，競選團隊和共和黨全國委員會5月為川普競選活動募集1.41億美元資金，其中1/4捐款者是首次參與募資，且稱川普被定罪就是讓支持者捐款的原因。

川普團隊此前聲稱，陪審團5月30日宣讀川普在封口費案中有罪的判決後，24小時內就有5300萬美元（約新台幣17.2億）捐款湧入。競選團隊3日表示，光是這天的捐款就占整個月的1/3以上，且其他支持川普的組織5月還另外募集1.5億美元（約新台幣4.9億）。

川普競選顧問威爾斯（Susie Wiles）及拉齊維塔（Chris LaCivita）聲明表示，「對川普總統的大量支持令我們感動。美國人民看穿騙子拜登操縱的審判，並向拜登和民主黨人釋出一項強烈訊息——真正的判決將在11月5日到來。」

截至今年稍早，川普募款進度仍落後拜登，團隊4月宣稱首度超越拜登，須於本月稍晚向聯邦監管機構提交募款及支出報告。