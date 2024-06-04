手機多久關機一次？　美國安局揭如何避免駭客攻擊、降低損失

▲ 智慧型手機一遭駭恐怕損失慘重。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

智慧型手機逐漸扮演人們日常生活中的重要角色，如何保護智慧型手機避免遭駭、中毒也變得至關重要。美國國家安全局（NSA）就議，若想要避免手機遭駭，或是降低遭駭時的損失，建議至少每周應重開機一次。

根據外媒報導，美國國家安全局日前釋出一份「智慧型手機使用安全指南」，僅2頁的文件列出各種情形下該如何應對手機遭駭，例如如果沒有使用藍牙時記得主動關閉，且不要太信任飛航模式，因為在飛航模式下，藍牙還是能被開啟。

而在Wi-Fi部分，NSA建議不要連接免費公共Wi-Fi，以降低資料被攔截的風險。且要定期清除Wi-Fi連接紀錄，以避免在不知情狀況下自動連接陌生Wi-Fi。

此外，就連手機殼也有講究，NSA認為手機外殼最好選用遮蔽手機麥克風的款式，以此阻擋房間內的聲音外流（有一種攻擊可在連接手機後，打開手機麥克風進行監聽），且最好找到可遮蔽手機鏡頭的保護殼。

手機裡若安裝大量APP也要注意，NSA認為，手機內最好安裝最低限度的應用程式，且最好避免安裝來路不明的APP。若系統釋出更新版作業系統，記得要馬上更新。

目前大部分智慧型手機都具備生物辨識功能（指紋、視網膜、顏面辨識），NSA也建議民眾使用這些生物辨識功能，幫手機上鎖。

除此之外，盡量避免使用公共場合提供的充電線，或是將手機連接公共電腦，否則都會陷入資料外洩的風險中。

NSA也認為，禁止智慧型手機定位是個無謂的功能，如果真的要前往機密地點，最好的方式就是不要攜帶智慧型手機。

而這點雖然現在比較少人做，但還是要特別提醒，NSA認為，智慧型手機最好不要越獄（jailbreak）或是root，這樣可以避免一些非法軟體取得手機過高的權限。

NSA也提醒，若手機桌面莫名跳出視窗，代表手機已被惡意軟體給控制了，最好的方式就是一口氣關掉所有APP後，開始檢查手機。

當中最特別是，NSA建議用戶的手機最好每周重開機一次，此舉可以避免手機遭遇零時攻擊（zero-click exploits）；或是當手機已被惡意程式監控時，重新開關機也能有效阻止惡意程式與主機連接。

其實NSA提到的要點不只上述這些，例如不要亂點電子郵件內的連結、不要在未加密的軟體上進行機密內容溝通，如今這些已是基本概念。

▲ 美國國家安全局發布的智慧型手機使用安全指南。（圖／翻攝自NSA官網）

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