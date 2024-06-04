賽車突遭對手狠撞！美「9歲女越野摩托車手」不治身亡　家人：很怪異

▲美國9歲越野摩托車手卡爾頓在一場賽車中去世。（圖／翻攝自Go Fast Girls、GoFundMe）

記者葉睿涵／編譯

美國年僅9歲的越野摩托車手卡爾頓（Brooke Carlton）2日在加州賽車時，不幸被另一名少年騎手撞倒，導致這名年幼的女童失去知覺，送院後被宣告不治身亡。事後，卡爾頓的家人形容，這起意外「非常怪異」，並正在眾籌網站上為這名小女孩的身後事募款。

據《紐約郵報》報導，這起奪命意外發生於當地2日上午10時左右。事發當時，卡爾頓正在埃爾西諾湖（Lake Elsinore）的賽車公園賽車，不料這名小女孩卻意外遭另一名少年騎手撞倒，導致她當場失去意識。

雖然現場民眾與救援人員迅速為卡爾頓進行急救，並將她送到附近醫院搶救，但還是未能成功挽救她的生命，而另一名涉事少年只受到了輕傷，並在現場接受了治療。

卡爾頓的家人眾籌網站GoFundMe上宣布了她的死訊，並為這名小女孩的身後事募款。她的父母寫道，「昨天，加州的一場摩托車越野賽上發生了一起怪異的事故。善良的上帝把親愛的布魯克帶到了天堂。我們全家都在試圖理解為什麼，但我們堅信上帝需要她，並召喚她回家。」

卡爾頓的家人形容，這名9歲女孩是「絕對的甜心，她溫暖的微笑和明亮的金色捲髮可以照亮任何人的一天」，而卡爾頓擔任形像大使的賽車運動服裝品牌Go Fast Girls官網寫道，「她十分喜歡速度帶給她的激情，也享受在賽道上與其他女孩競爭的樂趣」。

埃爾西諾湖賽車公園也在Instagram對卡爾頓的家人表示支持，表示「我們對這種情況感到非常難過。正如家長所說，這是一場非常怪異的事故，但現在不是抨擊賽道的時候，而是為罹難者家屬提供支持的時候。」目前，當地警方與交通局正對這起意外展開調查。