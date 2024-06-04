微軟、Google又裁員！　「雲端部門大砍」1600人丟飯碗

▲ 微軟傳出將裁撤雲端服務部門上千名員工。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

科技業裁員潮持續延燒，全球軟體巨擘微軟（Microsoft）傳出將大砍Azure雲端服務部門逾1500個職位，Alphabet旗下的Google據報也將資遣雲端部門上百名員工。

《商業內幕》援引知情人士說法披露，微軟新一波裁員影響Azure雲端服務部門的Azure for Operators及Mission Engineering等團隊，預料Azure for Operators團隊恐怕多達1500人被砍。

上述團隊是為微軟2021年推出的負碳排登月計畫（moonshot）而成立，前負責人桑德（Jason Zander）被喻為「Azure之父」，致力於將量子計算與空間等尖端項目與政府業務結合，但在微軟與OpenAI的合作開始取得成效，使其成為生成式AI先驅後輝煌不再。

微軟將在6月30日後進入新財年，因此通常會在每年此時小規模裁員，但這在公司內部和整個科技業如今已經變得更加普遍。該公司去年宣布，計畫在2023年初幾個月裁撤1萬人，不過後來又多次裁員。

▲ Google Cloud將裁員百人。（圖／路透）

另一方面，據CNBC報導，Alphabet正裁撤Google Cloud雲端部門多個團隊人力。該報取得公司上周發出的內部信，通知員工將精簡銷售、諮詢、進入市場策略、營運及工程等部門人力，知情人士稱至少有100人被資遣。

Google發言人向CNBC表示，為更妥善調整組織，各個團隊都在逐步裁員，「正如先前所說，我們將持續發展業務，以滿足客戶的優先考量和未來的重大商機。我們將繼續致力於投資對業務至關重要的領域，確保能夠獲得長期成功。」

Google自2023年年初以來連連裁員，今年5月才裁撤「核心」（Core）部門至少200名員工，包括關鍵團隊和工程人才。員工因此經常抱怨，公司要求在更短時間內以更少的資源完成工作，晉升機會也被限縮，儘管公司利潤創下歷史新高。CEO皮查伊（Sundar Pichai）承諾，2024年下半年將減少裁員。