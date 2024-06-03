王義川稱「膝蓋想」散布假訊息？　陳耀祥：若違反事實法規處理

▲NCC主委陳耀祥。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨政策會執行長王義川電信偵查疑雲，引發全民討論，立法院交通委員會今（3日）排定專題報告，邀請NCC、數發部、中華電信等單位來立院說明。但王義川一下說資料是朋友給的，一下又雙手一攤，稱自己沒有手機訊號資料，分辨小草僅用看人、看影片、看直播，「用膝蓋想也知道」，NCC主委陳耀祥受訪時對此表示，如果有違反事實查證，當然有相關法規處理。

王義川日前表示，現在可以用基地台訊號定位，比對「青鳥活動」、「519」民眾黨舉辦民眾作主集會、再比對2024總統大選造勢民進黨支持者手機訊號，發現立院外集會多了許多民進黨年輕生力軍，他們跟挺柯的「小草」訊號不一樣，是不同一批人。對此，北檢已剪報分他字案偵辦，目前犯罪事實、犯罪對象均不明。

可透過手機數據分析集會群眾性別、年齡及政治傾向等資訊惹議。台北地檢署已分案偵辦，案由為通訊保障及監察法等。但外界仍有疑慮，若王義川是亂講的，算不算散布假訊息？是否違反社維法？若真掌握通訊者資料，除國安問題外，還有違反通訊保障及監察法與個人資料保護法之嫌。

陳耀祥今日上午備詢前接受訪問時指出，自己其實也滿好奇，但這都要問王義川，因為他也都是看電視才知道這些事情；至於王義川稱「膝蓋想」，是否散布假訊息？陳耀祥先是說，沒有啦！每個名嘴的行事風格都給予尊重，他自己要跟外界說明清楚。

不過，媒體持續詢問，從朋友給的到膝蓋想的沒有涉及散播假訊息？陳耀祥這時才說，如果有違反事實查證，當然有相關法規處理，發言要落實實事查證，「若民眾有檢舉，有違反事實查證會去處理」。

