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王義川一席話陷監控風暴　王婉諭批：真有監控就好好面對司法

▲時代力量主席王婉諭呼籲民進黨政策會執行長王義川好好面對監控民眾疑雲。（圖／翻攝自Facebook／王婉諭）

▲時代力量主席王婉諭呼籲民進黨政策會執行長王義川好好面對監控民眾的疑雲。（圖／翻攝自Facebook／王婉諭）

實習記者石嘉豪／台北報導

民進黨政策會執行長王義川日前在電視節目中表示，曾透過手機訊號針對524青鳥活動、白營519集會與綠營2024選前之夜，比對參與者的身分差異，此話一出，隨即遭質疑，王義川有透過非法監控，掌握參與群眾活動者身分的可能性。對此，時代力量主席王婉諭今（31日）也發聲呼籲，王義川應好好跟國人說明，若是唬爛，就致歉，若是監控就好好面對司法。

王婉諭提及，王義川說「青鳥活動跟519活動的參加者沒有重疊」一話引起爭議，檢調也分案偵辦，針對此事，她認為只有兩種可能。第一、王義川如果是唬爛，就好好承認致歉；第二、如果是監控，就好好面對司法。

至於要了解「青鳥」是哪些人，王婉諭指出，可以好好到現場做調查，時代力量5月24日就有去做民調，並歡迎大家參考。

然而，王婉諭質疑，最重要的問題是，大數據資料，可以這樣用嗎？「不論資料來源，是電信業者基於電信訊號基地台的推算，或是其他可追蹤資料，都應基於個資法的授權保障範圍」。

王婉諭說明，除非取得使用者明確授權、主動參與調查，若在未經使用者同意前提下，對跨活動的比對、分析，都是對參與陳抗者隱形的壓力。

然而，王義川提到，資料來自於電信公司，已遭電信公司否認，因此，王婉諭進一步質問，其中是否有不合理的使用、不合理的資料連結？使用的資料，是否經過合理的去識別化？

此外，王婉諭還點出，電信業者蒐集群眾人流資料，作為銷售使用，是否提供消費者退出這類計畫的方案？不然消費者繳了電信費用，還要被迫上貢自己的隱私資料，供電信業者販售，這是不對的。

王婉諭強調，請民進黨政策會執行長王義川，若是沒有具體證據的臆測，那就請好好跟國人說明；如果真的有資料來源，也應該攤開讓國人檢視，自己的各種資料是被怎麼利用。

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