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NCC書面報告：3大電信從未給出「青鳥行動」人流資訊

▲▼ 0517 民進黨譴責國民黨暴力記者會-王義川。（圖／記者黃克翔攝）

▲王義川日前表示，可透過手機訊號定位，分析在立院集會的群眾年齡，引發各界譁然。（圖／記者黃克翔攝）

文／中央社

外界關注手機訊號是否可分析立法院青鳥行動群眾的年齡資訊，NCC今天表示，經確認3大電信不曾提供參與青鳥行動群眾任何資訊給其他單位，業者也說並無任何私人企業、政府機關或特定黨籍人士接洽或請求青鳥行動相關人流資訊。

民進黨政策會執行長王義川日前指出，透過手機訊號可以分析不同場次活動參與者不同，引發外界關注。立法院交通委員會6月3日將邀數發部、國家通訊傳播委員會（NCC）、法務部、個人資料保護委員會籌備處及中華電信就「國家機器以手機定位、分析個資特性等方式侵犯人民權益」進行專題報告，並備質詢。

報導稱「可透過基地台訊號來分析參與青鳥行動群眾的年齡」 一事，NCC書面報告指出，5月30日請3大電信到會了解，3大電信都說並無任何私人企業、政府機關或特定黨籍人士向公司接洽或請求有關青鳥行動相關人流資訊，也不曾提供任何資訊給其他單位或人士，3大電信也已在5月30日對外發布聲明。

NCC指出，行動通信業者受理民眾申辦門號，都應確實按個人資料保護法規定，在特定目的內蒐集、處理及利用用戶相關個人資料，依規定在用戶申辦時，在行動寬頻服務契約明確告知個資蒐集事項，並徵得用戶同意處理及利用個資，且在公司官網揭露「隱私權保護政策」 ，以確保用戶了解。

NCC作為電信事業目的事業主管機關，依個資法第27條及通傳會指定非公務機關個人資料檔案安全維護辦法規定，指定3大行動通信業者訂定個人資料檔案安全維護計畫，定期辦理內外部稽核。

NCC表示，行動通信業者提供去識別化的資訊給政府機關，無涉足以識別個人身分的個人資料。電信事業所提供的電信信令大數據應用服務，是就特定時間、特定地點基地台連線的信令資訊，以去識別化處理，在確保無法直接或間接識別特定個人資料前提下，進行大數據分析。目前電信業者針對此類電信信令大數據應用服務的提供對象主要為政府機關，以促進地方發展。

大數據分析已成為推動數位經濟發展的關鍵引擎之一，在國際間已被廣泛應用在智慧城市及智慧交通等領域，目前多運用於觀光旅遊及交通疏導等。NCC對於通訊傳播事項的管理，持續督促電信事業恪遵個資法相關規定，在兼顧保護個人資料的前提下，合理運用去識別化的數據資料分析。

根據數發部書面報告，行動通訊核心網路握有各基地台服務的用戶號碼，連結電信業者後端帳務、客戶資料庫，才能對應用戶號碼申裝者的個人資訊，像是年齡等。

數發部指出，「基地台服務的用戶號碼」及「帳務、客戶資料庫」通常會存在電信業者不同系統，甚至不同機房內，且未對外開放。一般民眾、公司可同時取得基地台服務的用戶號碼及電信事業客戶資料庫，以分析特定區域用戶年齡層的可能性極低。

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