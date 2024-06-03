陳耀祥堅稱3大電信都沒給王義川資料　「我看電視才知道這案子」

▲NCC主委陳耀祥。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨政策會執行長王義川說，可透過手機數據分析集會人民性別、年齡及政治傾向等資訊惹議。NCC主委陳耀祥今（3日）強調，根據調查結果，3大電信並未提供王資料，至於王口中的資料到底從哪來，他也很好奇，但這要問王才知道；不過陳耀祥也說，每個名嘴的行事風格都給予尊重，王義川自己要跟外界說明清楚。

王義川在政論節目說，透過手機、基地台訊號，可以分析出2024年112選前之夜、519與524的參與者都不同，引發監控人民疑慮。對此，立法院交通委員會今邀請數發部、通傳會、法務部、個資保護委員會籌備處及中華電信就「國家機器以手機定位、分析個資特性等方式侵犯人民權益」進行專題報告。

陳耀祥備詢前受訪時表示，根據調查，3大電信並沒有提供王義川任何資料，調查是請3大業者到會陳述並接受調查，若有相關資料就提供；同時，陳耀祥也坦言，自己其實也好奇王義川口中的資料從哪邊來，但這要問王，因為自己都是看電視才知道有這案子。

針對行動通信業者提供去識別化資訊給政府機關，NCC說明，在保障個人資料前提下，為促進數位經濟產業發展，去識別化的大數據資料分析已成趨勢，電信事業依個資法及行動寬頻服務契約約定，應尊重用戶的權益，並依誠實及信用原則揭露其個資蒐集、處理及利用之告知事項內容，亦應採取匿名化或不可逆化等去識別化措施，並不得逾越特定目的的必要範圍，以及與蒐集之目的具有正當合理的關聯等規定辦理。

NCC也說，電信事業所提供之電信信令大數據應用服務，係就特定時間、特定地點基地台連線的信令資訊，以去識別化處理，在確保無法直接或間接識別特定個人資料前提下，進行大數據分析。目前電信業者針對此類電信信令大數據應用服務之提供對象主要為政府機關，以促進地方發展。