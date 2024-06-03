　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

以色列將接受「拜登版」停火協議　第1階段休戰6週

▲▼以色列戰車在拉法外圍集結，並且朝建築密集區域的附近開火。（圖／路透）

▲以色列戰車在加薩走廊南部城市拉法外圍集結。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的幕僚指出，目前以色列已接受了美國總統拜登提出的停火協議，但協議內容還有缺陷，因此還有許多工作需進行。美方則指出，現階段正等待哈瑪斯回應，希望能盡快啟動協議第一階段計畫。

根據路透社、BBC報導，納坦雅胡首席外交政策顧問法克（Ophir Falk）表示，拜登版本的停火協議是「一項不完善但同意」的協議，因為他們非常希望所有人質都能獲釋。他強調，還有許多協議細節需要解決，且以色列的條件並未改變，包含釋放人質和摧毀施行種族滅絕的恐怖組織哈瑪斯等。

▲▼以色列軍隊28日開進加薩走廊拉法，巴勒斯坦人逃離該做城鎮。（圖／達志影像／美聯社）

▲以色列軍隊開進加薩走廊拉法，巴勒斯坦人逃離該座城鎮。（圖／達志影像／美聯社）

加薩停火協議已斡旋數個月，主要癥結點在於以色列堅持只討論「停火」，直到哈瑪斯被摧毀；哈瑪斯則表示，只有在「永久結束戰爭」的前提下，他們才會釋放人質。

拜登上月底公布了以色列方面提議的加薩走廊3階段停火計畫，第1階段要求雙方休戰6週，並釋放被哈瑪斯挾持的部分人質；第2階段雙方就「無限期停止敵對行動」進行談判，釋放所有生還的人質；第3階段則著重於加薩的重建工作。

白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）表示，美方預期，若哈瑪斯同意這項協議，以色列就會點頭，「我們正在等待哈瑪斯的正式回應，美國希望雙方同意盡快啟動該計畫的第1階段。」

哈瑪斯對停火協議表示歡迎，哈瑪斯高階官員哈姆丹（Osama Hamdan）指出，拜登的說法包含積極正面的想法，但他希望這些想法能在符合哈瑪斯要求的全面協議框架下實現。

ET快訊
范瑋琪隔5年大陸復出　激動落淚：回到家的感覺
黃仁勳概念股「10檔漲停」！另5檔飆漲7%　最甜價28元
00878換股開獎！增刪3檔　今正式生效
獨／「戰堂吳亦凡」又出事！涉吸金上億　家中搜出大麻
台灣第二名！　「亞洲最受喜愛20國」出爐
快訊／黃仁勳開金口台積電衝漲23元！　台股大漲367點

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「磁鐵垂釣」撈到300多萬現鈔！　情侶湖中尋寶嗨翻了

北韓空飄千顆糞便氣球　首爾仁川機場班機3度暫停起降

澤倫斯基：中國支持俄羅斯　將拖長烏克蘭戰爭

墨西哥將選出「首位女總統」　選前38候選人遇害、投票日2死

以色列將接受「拜登版」停火協議　第1階段休戰6週

澤倫斯基：川普若強迫烏克蘭談和　就是「魯蛇總統」

北韓宣布：暫停向南韓施放「糞便氣球」　已空投15噸垃圾

台灣第二名！　「亞洲最受喜愛20國」出爐

拜登兒子持槍案將出庭應訊　美大選成「司法攻防戰」

美智庫設想中國「逼台不戰而降」　擬未來5年4階段進行

黃仁勳演講「台灣是AI起點」　再現金句：我沒辦法走我要跑

孫安佐和解狄鶯！嗆孫鵬：別偷雞摸狗　還原被下蠱過程「把我能量轉給老人」

黃仁勳用AI秀標準中文　「輝達模型可幫台灣預測颱風」

不捨學生畢業！正妹師哭了 「會想你們」求學生遞衛生紙

孫領養貓直接帶回家　嬤狂拒絕→接納愛護

孫安佐和解狄鶯！　嗆孫鵬：別做偷雞摸狗的事

孫安佐曝「被泰國醫生下蠱」恐怖經歷　對孫鵬.狄鶯失望：但還是很愛我媽

黃仁勳大巨蛋開球花絮曝光　「球來就簽」風格超親民！

弟爆料媽喝酒還列出品牌　幼兒園老師憋笑急阻止XD

(乾淨影入庫)40歲男乩身廟前走陣…下秒突「臉著地」昏倒！送醫搶救不治

「磁鐵垂釣」撈到300多萬現鈔！　情侶湖中尋寶嗨翻了

北韓空飄千顆糞便氣球　首爾仁川機場班機3度暫停起降

澤倫斯基：中國支持俄羅斯　將拖長烏克蘭戰爭

墨西哥將選出「首位女總統」　選前38候選人遇害、投票日2死

以色列將接受「拜登版」停火協議　第1階段休戰6週

澤倫斯基：川普若強迫烏克蘭談和　就是「魯蛇總統」

北韓宣布：暫停向南韓施放「糞便氣球」　已空投15噸垃圾

台灣第二名！　「亞洲最受喜愛20國」出爐

拜登兒子持槍案將出庭應訊　美大選成「司法攻防戰」

美智庫設想中國「逼台不戰而降」　擬未來5年4階段進行

NISSAN SENTRA國產房車配備升級又降價 搭載LV2好開、好坐又安心

裕民通過股利2.4元 、未分配盈餘每股20.3元　看好中國經濟

小孟老師／6月3日星座運勢　天蠍揪愛人作菜增溫「母羊財務解圍」

台北超值「麻辣鍋＋芒果冰」吃到飽！平日中午限定599元爽嗑180分鐘

6度衝火場勇救老翁！林雅各回校上課　 師生辦歡迎會湧入捐款

廣東嬰幼兒毒拖鞋！塑化劑超標805倍　或增加性早熟及過動症風險

台灣上空出現「波狀雲」　鄭明典：不是地震雲

范瑋琪隔5年大陸復出哭了：回到家的感覺！　登台吐86字心聲激動落淚

Computex 2024本周登場！科技四巨頭齊聚、聚焦AI PC 一次搞懂展覽亮點

減肥藥「含第四級毒品」！台中關查扣360包共10kg　1男移送法辦

韓女歌手台上脫衣「比基尼意外鬆開」　驚恐用手摀住..衝台邊求救工作人員

國際熱門新聞

中樂透火速離婚　她3千多萬全歸前夫

快訊／日本今晨規模5.9極淺地震！　震源深度僅10公里

北韓空飄糞球720顆　南韓汽車「遭屎砸壞」

台灣第二名！　「亞洲最受喜愛20國」出爐

北韓慘了！南韓強調「立刻採取報復措施」

經濟艙也能睡好覺　3大秘訣曝光

90歲老兵還在打工！　女主播24小時募715萬「送他去退休」

鼻胃管「直插入肺」　住院翁身亡

34項罪名全成立恐坐牢　川普霸氣回1句話

韓女在越南河內飯店　慘遭同胞憤怒勒斃

逃亡16年嗆警「抓不到我」　泰男落網了

美智庫設想中國逼台不戰而降　5年4階段進行

北韓宣布：暫停向南韓空飄「糞便氣球」

梅開五度　93歲媒體大亨梅鐸「迎娶67歲妻」

更多熱門

相關新聞

澤倫斯基：川普若強迫烏克蘭談和　就是「魯蛇總統」

澤倫斯基：川普若強迫烏克蘭談和　就是「魯蛇總統」

烏克蘭總統澤倫斯基接受英國「衛報」專訪時說，若美國前總統川普今年再度贏得總統大選，並強迫烏克蘭接受糟糕、不公正的和平協議，則川普恐成為「魯蛇總統」（loser president），美國將不再是世界領導者。

拜登兒子持槍案將出庭　美大選成司法攻防戰

拜登兒子持槍案將出庭　美大選成司法攻防戰

美智庫設想中國逼台不戰而降　5年4階段進行

美智庫設想中國逼台不戰而降　5年4階段進行

34項罪名全成立恐坐牢　川普霸氣回1句話

34項罪名全成立恐坐牢　川普霸氣回1句話

母女進飯店發現「毛毛旅客」搶先入住

母女進飯店發現「毛毛旅客」搶先入住

關鍵字：

哈瑪斯以色列巴勒斯坦軍武國際軍武加薩走廊停火協議美國北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

黃仁勳演講點名17間大學！　「9國立8私立」入榜

宥勝遭判刑「台中住家圍帆布牆遮羞」！

陸女業務賣浴缸當眾脫衣！展場洗澡被圍觀

台南女私處除毛「下體被PO限動」！怒告美容師

孫安佐槓上父母！律師評「他沒有瘋」

張家瑋血壓太低「在家浴室昏倒」！　流汗、嘴唇發白過程曝

黃仁勳遭網友肉搜　公開身分證字號

黃仁勳報明牌！　「42檔老黃概念股」曝光

台鐵深夜死傷事故！男遭火車輾過身亡

黃仁勳背板44檔明牌一次看！仁寶未聚餐也上榜　16家未達百元

孫安佐隔空嗆爸　孫鵬首度回應

義享天地停車場塞爆！民眾困逾1小時狂罵

短褲、裙妹坐下「1事挺噁」　大票+1：很可怕

把握今空檔　明起「全台下6天」

白種元YT節目拍到「44男輪姦1女性侵主謀」　韓網氣瘋：不准下架！

更多

最夯影音

更多

黃仁勳演講「台灣是AI起點」　再現金句：我沒辦法走我要跑

孫安佐和解狄鶯！嗆孫鵬：別偷雞摸狗　還原被下蠱過程「把我能量轉給老人」

黃仁勳用AI秀標準中文　「輝達模型可幫台灣預測颱風」

不捨學生畢業！正妹師哭了 「會想你們」求學生遞衛生紙

孫領養貓直接帶回家　嬤狂拒絕→接納愛護

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面