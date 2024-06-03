以色列將接受「拜登版」停火協議　第1階段休戰6週

▲以色列戰車在加薩走廊南部城市拉法外圍集結。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的幕僚指出，目前以色列已接受了美國總統拜登提出的停火協議，但協議內容還有缺陷，因此還有許多工作需進行。美方則指出，現階段正等待哈瑪斯回應，希望能盡快啟動協議第一階段計畫。

根據路透社、BBC報導，納坦雅胡首席外交政策顧問法克（Ophir Falk）表示，拜登版本的停火協議是「一項不完善但同意」的協議，因為他們非常希望所有人質都能獲釋。他強調，還有許多協議細節需要解決，且以色列的條件並未改變，包含釋放人質和摧毀施行種族滅絕的恐怖組織哈瑪斯等。

▲以色列軍隊開進加薩走廊拉法，巴勒斯坦人逃離該座城鎮。（圖／達志影像／美聯社）

加薩停火協議已斡旋數個月，主要癥結點在於以色列堅持只討論「停火」，直到哈瑪斯被摧毀；哈瑪斯則表示，只有在「永久結束戰爭」的前提下，他們才會釋放人質。

拜登上月底公布了以色列方面提議的加薩走廊3階段停火計畫，第1階段要求雙方休戰6週，並釋放被哈瑪斯挾持的部分人質；第2階段雙方就「無限期停止敵對行動」進行談判，釋放所有生還的人質；第3階段則著重於加薩的重建工作。

白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）表示，美方預期，若哈瑪斯同意這項協議，以色列就會點頭，「我們正在等待哈瑪斯的正式回應，美國希望雙方同意盡快啟動該計畫的第1階段。」

哈瑪斯對停火協議表示歡迎，哈瑪斯高階官員哈姆丹（Osama Hamdan）指出，拜登的說法包含積極正面的想法，但他希望這些想法能在符合哈瑪斯要求的全面協議框架下實現。