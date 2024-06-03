　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

34項罪名全成立恐坐牢　川普霸氣回1句話

▲美國前總統川普面臨牢獄之災。（圖／路透）

▲美國前總統川普面臨牢獄之災。（圖／路透）

文／中央社

美國前總統川普今天在福斯新聞頻道（Fox News）專訪中指出，對可能入獄服刑或家中軟禁感到OK。他強調，過去沒把競爭對手關進牢裡，是想團結國家。

川普因2016年大選前處理豔星封口費，透過律師支付並偽造文件等34項罪名全數被判有罪。他在2日福斯新聞週日節目播出的專訪表示：「我的報復將會成功。這些人是壞人，他們有病，做具破壞性的事，如果不是我，他們也會咬緊其他人。」

川普強調過去當選時，可以讓競爭對手、前總統的妻子希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）入獄，但這是很糟糕的事，為了凝聚國家，他沒這樣做，但如今面臨如此境遇。

對於可能入獄或家中軟禁，川普說：「我OK。見到我的律師在電視訪問中說，你不會想關前總統，但我認為不該祈求任何事。」他說：「不認為民眾可以接受他坐牢，也不確認他們可以忍受。對民眾來說這是難事一件，但某個時間點可能會爆發。」

川普預錄的訪問週日播出後，再度引起司法案件訴諸公論與群眾的疑慮。

共和黨全國委員會共同主席、川普的媳婦賴拉（Lara Trump）在有線電視新聞網（CNN）對此回應指出，大家已經看到，美國民眾在拜登政策導致經濟不佳時刻，用掏口袋和錢包來表態。

她強調，這些都是線上小額捐款，驚喜的是，從統計數字看來，當中有3成款項來自於過去不想捐輸的人。這顯示人們對此感到非常不安。賴拉表示：「這是快又迅速、強烈的反應。全案太超過了，司法體系已經武器化並針對政治反對者。」

美國選民因立場不同，對川普有罪的反應兩極化。即使川普罪刑得等到7月11日宣判，媒體還是高度重視民調即時變化。

保守派媒體「華爾街日報」（The Wall Street Journal）社論批評，正常來說，刑事定罪對進入投票前5個月的參選者來說，有致命的政治影響。檢察官一般也不會選前審理這類案件，但民主黨籍的紐約地區檢察官白艾榮（Alvin Bragg）參選時就說要辦川普案。這是川普涉及的4大案件中對他傷害程度最低的一件。

ET快訊
義享天地停車場晚間塞爆！民眾「受困逾1小時」留1星狂罵
把握今空檔　明起「全台下6天」
黃仁勳報明牌！　「42檔老黃概念股」曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／日本今晨規模5.9極淺地震！　震源深度僅10公里

34項罪名全成立恐坐牢　川普霸氣回1句話

澳洲將立法懲罰分享深偽情色圖片　最高判7年

北韓慘了！南韓府方強調「立刻採取報復措施」　回應千顆糞便氣球

導覽皇居外苑英語超流利　東京4歲、7歲小兄弟爆紅

日本62歲男獨自搭乘「動力飛行傘」　飛到一半墜海慘死

逃亡16年突發文「警察抓不到我」　泰男公開藏身處落網

開槍射計程車司機！兇嫌遭通緝「嘆回不去了」　向友人借錢搭車自首

快訊／東京迪士尼停電　遊樂設施停擺、進行疏散

經濟艙睡好覺「3大秘訣」揭曉　專家：座位最重要

孫安佐和解狄鶯！嗆孫鵬：別偷雞摸狗　還原被下蠱過程「把我能量轉給老人」

黃仁勳演講「台灣是AI起點」　再現金句：我沒辦法走我要跑

不捨學生畢業！正妹師哭了 「會想你們」求學生遞衛生紙

孫安佐和解狄鶯！　嗆孫鵬：別做偷雞摸狗的事

孫安佐曝「被泰國醫生下蠱」恐怖經歷　對孫鵬.狄鶯失望：但還是很愛我媽

黃仁勳用AI秀標準中文　「輝達模型可幫台灣預測颱風」

孫領養貓直接帶回家　嬤狂拒絕→接納愛護

黃仁勳大巨蛋開球花絮曝光　「球來就簽」風格超親民！

(乾淨影入庫)40歲男乩身廟前走陣…下秒突「臉著地」昏倒！送醫搶救不治

弟爆料媽喝酒還列出品牌　幼兒園老師憋笑急阻止XD

快訊／日本今晨規模5.9極淺地震！　震源深度僅10公里

34項罪名全成立恐坐牢　川普霸氣回1句話

澳洲將立法懲罰分享深偽情色圖片　最高判7年

北韓慘了！南韓府方強調「立刻採取報復措施」　回應千顆糞便氣球

導覽皇居外苑英語超流利　東京4歲、7歲小兄弟爆紅

日本62歲男獨自搭乘「動力飛行傘」　飛到一半墜海慘死

逃亡16年突發文「警察抓不到我」　泰男公開藏身處落網

開槍射計程車司機！兇嫌遭通緝「嘆回不去了」　向友人借錢搭車自首

快訊／東京迪士尼停電　遊樂設施停擺、進行疏散

經濟艙睡好覺「3大秘訣」揭曉　專家：座位最重要

唐綺陽運勢／魔羯「遇到戲很多的對象」牡羊低調更可愛！金牛很有吸引力

高燒3、4天「新冠流感都陰性」　醫揪元凶

蟹肉棒裡沒蟹肉！營養師曝10種「假食物陷阱」　你中了幾個？

黃仁勳報明牌！　「42檔老黃概念股」曝光

夏季白色背心強勢登場！Jennie穿上拍CK大片　秀智、舒淇也跟上

黃仁勳背板44檔明牌一次看！仁寶未聚餐也上榜　16家未達百元

把握今空檔　明起「全台下6天」

2消防殉職　國小生寫卡片「有天你們不勇敢了，我能理解」

00919配息10.88%超甜！　小資女主播喊「相見恨晚」抱緊免盯盤

快訊／日本今晨規模5.9極淺地震！　震源深度僅10公里

養到傳說中「黃金臘臘臘腸」　媽笑曝身高：大概有200公分

國際熱門新聞

北韓空飄糞球720顆　南韓汽車「遭屎砸壞」

快訊／日本今晨規模5.9極淺地震！　震源深度僅10公里

中樂透火速離婚　她3千多萬全歸前夫

北韓慘了！南韓強調「立刻採取報復措施」

鼻胃管「直插入肺」　住院翁身亡

經濟艙也能睡好覺　3大秘訣曝光

逃亡16年嗆警「抓不到我」　泰男落網了

34項罪名全成立恐坐牢　川普霸氣回1句話

韓女在越南河內飯店　慘遭同胞憤怒勒斃

90歲老兵還在打工！　女主播24小時募715萬「送他去退休」

快訊／東京迪士尼停電　遊樂設施停擺

天災前兆？　越南驚現4.5公尺地震魚

2000隻蛾飛入飯店房間　爬滿蚊帳畫面曝光

出發前PO文　50萬郵輪之旅毀了

更多熱門

相關新聞

美房屋銷售銳減7.7％　創疫情以來成交最慢紀錄

美房屋銷售銳減7.7％　創疫情以來成交最慢紀錄

美國全國房地產經紀人協會（NAR）的資料，4月簽訂的成屋銷售合約比3月下降了7.7％，這是自2020年4月以來最慢的速度。這些待售合約是未來1到2個月內銷售結案的前瞻性指標，顯示出買家對抵押貸款利率的即時反應。根據《貸款每日新聞》的資料，30年期固定抵押貸款平均利率在3月底約為6.9％，並在4月底達到7.5％。

母女進飯店發現「毛毛旅客」搶先入住

母女進飯店發現「毛毛旅客」搶先入住

黃仁勳在台爆紅「美國人竟不認識」！網：很正常

黃仁勳在台爆紅「美國人竟不認識」！網：很正常

90歲老兵還在打工！　女主播24小時募715萬「送他去退休」

90歲老兵還在打工！　女主播24小時募715萬「送他去退休」

上億遺產是騙局　貪財女毒殺男友做白工

上億遺產是騙局　貪財女毒殺男友做白工

關鍵字：

美國北美要聞川普

讀者迴響

熱門新聞

台鐵深夜死傷事故！男遭火車輾過身亡

台南女私處除毛「下體被PO限動」！怒告美容師

張家瑋血壓太低「在家浴室昏倒」！　流汗、嘴唇發白過程曝

孫安佐槓上父母！律師評「他沒有瘋」

孫安佐隔空嗆爸　孫鵬首度回應

陸女業務賣浴缸當眾脫衣！展場洗澡被圍觀

白種元YT節目拍到「44男輪姦1女性侵主謀」　韓網氣瘋：不准下架！

獨／乩身昏迷亡！首站「有發駕」無異狀

前幾年被逼買房現在後悔了「超多人點頭」！

「狄鶯孫鵬多有錢？」　網：用億計算

短褲、裙妹坐下「1事挺噁」　大票+1：很可怕

派出所遭縱火　宜蘭男深夜裁定收押

台北男扒光衣服想硬上前妻　「軟軟進不去」下場慘爆

10縣市大雨特報　最新警戒區域曝

孫安佐裸身開直播嗨唱半小時：要看精神病嗎？

更多

最夯影音

更多

孫安佐和解狄鶯！嗆孫鵬：別偷雞摸狗　還原被下蠱過程「把我能量轉給老人」

黃仁勳演講「台灣是AI起點」　再現金句：我沒辦法走我要跑

不捨學生畢業！正妹師哭了 「會想你們」求學生遞衛生紙

孫安佐和解狄鶯！　嗆孫鵬：別做偷雞摸狗的事

孫安佐曝「被泰國醫生下蠱」恐怖經歷　對孫鵬.狄鶯失望：但還是很愛我媽

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面