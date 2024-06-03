34項罪名全成立恐坐牢　川普霸氣回1句話

▲美國前總統川普面臨牢獄之災。（圖／路透）



文／中央社

美國前總統川普今天在福斯新聞頻道（Fox News）專訪中指出，對可能入獄服刑或家中軟禁感到OK。他強調，過去沒把競爭對手關進牢裡，是想團結國家。

川普因2016年大選前處理豔星封口費，透過律師支付並偽造文件等34項罪名全數被判有罪。他在2日福斯新聞週日節目播出的專訪表示：「我的報復將會成功。這些人是壞人，他們有病，做具破壞性的事，如果不是我，他們也會咬緊其他人。」

川普強調過去當選時，可以讓競爭對手、前總統的妻子希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）入獄，但這是很糟糕的事，為了凝聚國家，他沒這樣做，但如今面臨如此境遇。

對於可能入獄或家中軟禁，川普說：「我OK。見到我的律師在電視訪問中說，你不會想關前總統，但我認為不該祈求任何事。」他說：「不認為民眾可以接受他坐牢，也不確認他們可以忍受。對民眾來說這是難事一件，但某個時間點可能會爆發。」

川普預錄的訪問週日播出後，再度引起司法案件訴諸公論與群眾的疑慮。

共和黨全國委員會共同主席、川普的媳婦賴拉（Lara Trump）在有線電視新聞網（CNN）對此回應指出，大家已經看到，美國民眾在拜登政策導致經濟不佳時刻，用掏口袋和錢包來表態。

她強調，這些都是線上小額捐款，驚喜的是，從統計數字看來，當中有3成款項來自於過去不想捐輸的人。這顯示人們對此感到非常不安。賴拉表示：「這是快又迅速、強烈的反應。全案太超過了，司法體系已經武器化並針對政治反對者。」

美國選民因立場不同，對川普有罪的反應兩極化。即使川普罪刑得等到7月11日宣判，媒體還是高度重視民調即時變化。

保守派媒體「華爾街日報」（The Wall Street Journal）社論批評，正常來說，刑事定罪對進入投票前5個月的參選者來說，有致命的政治影響。檢察官一般也不會選前審理這類案件，但民主黨籍的紐約地區檢察官白艾榮（Alvin Bragg）參選時就說要辦川普案。這是川普涉及的4大案件中對他傷害程度最低的一件。