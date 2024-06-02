　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

接軌國際屏東推英語導覽志工培訓　民眾響應熱烈增開1班

▲屏東縣政府英語導覽志工開訓 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣政府英語導覽志工開訓 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

為提升城市國際競爭力及旅遊接待水平，屏東縣政府與屏東英語國際演講會合作，開辦英語導覽志工培訓工作坊，原本計畫招收一班35名，沒想到吸引近200人報名，超乎熱烈，縣府趕緊加碼增開第二班，期待每一位學員都是屏東未來城市翻轉接軌國際的重要推手，協助屏東與世界交好朋友。

▲屏東縣政府英語導覽志工開訓 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣政府英語導覽志工開訓 。（圖／記者陳崑福翻攝）

傳播暨國際事務處副處長蕭裕隆表示，隨著屏東積極走向國際推動城市外交，有越來越多的外賓及國際友人造訪屏東，培育雙語導覽人才也成為縣府的重點項目，非常樂見民眾熱情響應加入行列，把屏東的山海美景、美食與多元人文族群介紹給更多人認識。

傳播處去年底首次試辦的「英語導覽志工培訓工作坊」，就引起不小迴響，這次一開放報名空前踴躍，最遠還有來自新北、新竹、雲嘉南等縣市，而報名者中有英語導遊、國小高中英文老師，有不少17、8歲的高中職學生，也有6、70歲擁有實務經驗的退休人士。

由於報名者太多，傳播處決定再增開一班，從原本35人增加錄取至70人，學員分二梯次訓練，首梯於6月2日在縣府開訓。

傳播處表示，這次工作坊的培訓課程著重於雙語導覽的實際操作技巧，特別邀請國際演講會安排具有豐富實務和學術經歷的講師團隊，並增加現場實境走讀環節，讓學員透過實地演練，提升雙語導覽的技術，同時擴大國際視野及參與公共事務的能力。

ET快訊
小六男童遭鐵捲門夾脖亡　校長不捨：畢典留位置給他
快訊／雷雨區往南移！最新警戒區出爐
快訊／東京迪士尼停電！多設施停擺　遊客疏散
孫安佐IG發聲喊告！　PO照激喊：我們法院見
黃仁勳18：00演講　台大體育館湧現排隊人潮
陳零九去招待所「友人持毒遭逮」　公司緊急回應了
父母救子溺斃！10年後么子考上國防大學：爸媽為我驕傲吧

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

振興震後經濟！花蓮購物節啟動　2000店家消費滿百抽大獎

「營養童樂繪」頒獎與作品成果展登場　120位學童分享榮耀

台東響應世界無菸日！饒慶鈴：營造無菸環境保護健康

接軌國際屏東推英語導覽志工培訓　民眾響應熱烈增開1班

草屯警分局周末前夜擴大臨檢　掃蕩酒駕打詐

連日大雨澆不熄台南做工行善志工熱忱　弱勢房屋修繕完成第261戶

暢談台南棒球夢！　黃偉哲拜訪日本職棒福岡軟銀鷹王貞治會長

疑不滿服務態度不佳動手毆打補習班老闆　南警拘提2惡煞到案

共融特色國華公園啟用　捷運三鶯線「出站即達」! 捷運共站公園廊帶提升市民生活品質

西拉雅名制、族名、名譜調查　台南原民會：積極研擬爭取中央預算或辦理

狄鶯「獨自飛泰國」救回孫安佐　曝想離婚...直言「受夠孫家人」！ 　

孫安佐喊「我家有錢，需要拼嗎？」　回台首直播：一堆人把我當瘋子

孫安佐曝「被泰國醫生下蠱」恐怖經歷　對孫鵬.狄鶯失望：但還是很愛我媽

小龍女蕾絲矇眼性感熱舞　由多慧監製！網直呼好辣

弟爆料媽喝酒還列出品牌　幼兒園老師憋笑急阻止XD

那英《歌手》唱周杰倫《擱淺》　遭網友酸走音..掉到第5名

月薪3萬竟能買千萬房？　1對照表揭銀行貸款極限

《九龍城寨》反派王九來台！想吃滷肉飯　伍允龍因戲翻紅..笑「粉絲沒劉俊謙多」

黃仁勳穿93號球衣大巨蛋開球　秀台語：這麼多人看有點緊張

張學友小巨蛋演唱會開跑了　終於等到歌神！萬名粉絲嗨爆

振興震後經濟！花蓮購物節啟動　2000店家消費滿百抽大獎

「營養童樂繪」頒獎與作品成果展登場　120位學童分享榮耀

台東響應世界無菸日！饒慶鈴：營造無菸環境保護健康

接軌國際屏東推英語導覽志工培訓　民眾響應熱烈增開1班

草屯警分局周末前夜擴大臨檢　掃蕩酒駕打詐

連日大雨澆不熄台南做工行善志工熱忱　弱勢房屋修繕完成第261戶

暢談台南棒球夢！　黃偉哲拜訪日本職棒福岡軟銀鷹王貞治會長

疑不滿服務態度不佳動手毆打補習班老闆　南警拘提2惡煞到案

共融特色國華公園啟用　捷運三鶯線「出站即達」! 捷運共站公園廊帶提升市民生活品質

西拉雅名制、族名、名譜調查　台南原民會：積極研擬爭取中央預算或辦理

彰化芬園寶藏寺352年首見「立筊」！地震也搖不倒　廟方認好預兆

經費逾百億元！　空軍20架C-130運輸機全面升級

陸假道士性侵2留守女童　害人懷孕「重判8年」被質疑太輕

房東來修理東西「要準備食物招待？」　大票搖頭：太超過了

振興震後經濟！花蓮購物節啟動　2000店家消費滿百抽大獎

最後變雜物堆...他好奇「餐桌是必需品嗎？」　網點頭：吃飯不會累

台東婦清晨出門整天失聯　家屬急報警...6公里外堤岸旁尋獲

克迪初登板對樂天　象魔力最快下周首場實戰

開槍射計程車司機！兇嫌遭通緝「嘆回不去了」　向友人借錢搭車自首

快訊／雷雨區往南移！最新警戒區出爐

外銷日本蒲燒鰻魚 買4再送4鯛魚排

地方熱門新聞

連長「把排長當沙包踹」　花防部回應

澎湖出現罕見龍吸水！遊客直擊奇景

高雄晚間大停電！899戶突一片黑

Pocky控快衝！黑沃咖啡攜手格力高推「伊勢抹茶杏仁奶」 買就送限量品

失智症最重早預防　醫曝「智慧生活五步驟」對抗

新店溪親情河濱共融遊戲場啟用

竹市中油遷庫　36公頃竹科X打造科技廊帶

台北國際觀光博覽桃園館　優惠好禮等你來

共融特色國華公園啟用　捷運三鶯線「出站即達」

機車騎士跌落大排生命垂危南警聞聲救人解危

陸終止ECFA134項關稅減讓　張麗善：兩岸不應互相對立

台南將開放機車直接左轉！黃偉哲曝時程

西拉雅名制、族名、名譜調查台南積極研擬爭取

疑不滿服務態度不佳動手毆打補習班老闆2惡煞到案

更多熱門

相關新聞

萬丹市場停車場　5／16起收費

萬丹市場停車場　5／16起收費

為改善萬丹市場周邊停車格位不足情形，屏東縣政府在警察局萬丹分駐所及消防局萬丹分隊辦公舊址拆除後，於該處增設一處路外汽車停車場，共設置小型車63格，巳於5月16日起正式營運收費，採每小時20元計時收費。

屏縣教師+教保員甄選報名　招考教師+教保員

屏縣教師+教保員甄選報名　招考教師+教保員

因應汛期屏東縣區排加強清疏

因應汛期屏東縣區排加強清疏

屏東城市杯　5/8起限量搶購

屏東城市杯　5/8起限量搶購

縣長周春米提醒民眾留意較大雨勢

縣長周春米提醒民眾留意較大雨勢

關鍵字：

屏東縣政府英語導覽志工踴躍蕭裕隆

讀者迴響

熱門新聞

孫安佐爭議不斷　他點名1男星「星二代楷模」

妻懷孕變慾女每晚求歡！　老公好興奮「殊不知是地獄的開始」

阿沁正式宣戰Faye：把你告到底！

白種元YT節目拍到「44男輪姦1女性侵主謀」　韓網氣瘋：不准下架！

孫安佐隔空嗆爸　孫鵬首度回應

快訊／孫安佐和解狄鶯了！

iPhone備忘錄「拿來做1事」　果粉驚：這我

狄鶯、孫鵬「診所外吵架」！　當街起口角對話曝光

男乩身廟前走陣突昏倒！送醫搶救不治

新竹大樓深夜火警！火舌吞噬煙狂竄

連長「把排長當沙包踹」　花防部回應

艾力克斯「高顏值帥兒」高中畢業！兒子身高逼近184cm

今全台防豪雨　「下最大」時間曝

孫安佐直播求援！她喊話狄鶯孫鵬放過孩子

獨／乩身昏迷亡！首站「有發駕」無異狀

更多

最夯影音

更多

狄鶯「獨自飛泰國」救回孫安佐　曝想離婚...直言「受夠孫家人」！ 　

孫安佐喊「我家有錢，需要拼嗎？」　回台首直播：一堆人把我當瘋子

孫安佐曝「被泰國醫生下蠱」恐怖經歷　對孫鵬.狄鶯失望：但還是很愛我媽

小龍女蕾絲矇眼性感熱舞　由多慧監製！網直呼好辣

弟爆料媽喝酒還列出品牌　幼兒園老師憋笑急阻止XD

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面