接軌國際屏東推英語導覽志工培訓　民眾響應熱烈增開1班

▲屏東縣政府英語導覽志工開訓 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

為提升城市國際競爭力及旅遊接待水平，屏東縣政府與屏東英語國際演講會合作，開辦英語導覽志工培訓工作坊，原本計畫招收一班35名，沒想到吸引近200人報名，超乎熱烈，縣府趕緊加碼增開第二班，期待每一位學員都是屏東未來城市翻轉接軌國際的重要推手，協助屏東與世界交好朋友。

傳播暨國際事務處副處長蕭裕隆表示，隨著屏東積極走向國際推動城市外交，有越來越多的外賓及國際友人造訪屏東，培育雙語導覽人才也成為縣府的重點項目，非常樂見民眾熱情響應加入行列，把屏東的山海美景、美食與多元人文族群介紹給更多人認識。

傳播處去年底首次試辦的「英語導覽志工培訓工作坊」，就引起不小迴響，這次一開放報名空前踴躍，最遠還有來自新北、新竹、雲嘉南等縣市，而報名者中有英語導遊、國小高中英文老師，有不少17、8歲的高中職學生，也有6、70歲擁有實務經驗的退休人士。

由於報名者太多，傳播處決定再增開一班，從原本35人增加錄取至70人，學員分二梯次訓練，首梯於6月2日在縣府開訓。

傳播處表示，這次工作坊的培訓課程著重於雙語導覽的實際操作技巧，特別邀請國際演講會安排具有豐富實務和學術經歷的講師團隊，並增加現場實境走讀環節，讓學員透過實地演練，提升雙語導覽的技術，同時擴大國際視野及參與公共事務的能力。