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屏東萬丹市場停車場　5／16起正式收費「每小時20元」

▲萬丹市場停車場5月16日起正式收費 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲萬丹市場停車場5月16日起正式收費 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

為改善萬丹市場周邊停車格位不足情形，屏東縣政府在警察局萬丹分駐所及消防局萬丹分隊辦公舊址拆除後，於該處增設一處路外汽車停車場，共設置小型車63格，巳於5月16日起正式營運收費，採每小時20元計時收費。

萬丹市場停車場位於萬丹鄉和平東路及萬丹路一段路口，設置有汽車停車位63席（含婦幼、身障停車位各1席及電動停車位2席）及一自行車停車區。

為配合本年度春節期間返鄉停車需求，已於2月8日試營運免費停車，並為提升停車格周轉率及避免久占車格之情形，於16日起採計時方式收費，每小時20元，並透過車牌辨識系統進出場，以建立智慧、友善之停車環境。

縣府交通旅遊處表示，萬丹市場停車場位於萬丹鄉蛋黃區，周邊鄰近萬丹市場，且商家及住宅林立，為改善例假日、連假期間停車困難問題，實施收費管理可有效提升停車周轉率。
另因應民眾、學童上下課轉乘大眾運輸交通工具需求，本場亦設有一自行車停放區，提供78席自行車停車格，民眾或學童可自家中騎乘自行車於本場停放後轉乘大眾運輸工具，提供便利、友善之轉乘停車環境。

欲瞭解最新相關資訊，可上屏東縣政府交通旅遊處網站(https://www.pthg.gov.tw/traffic/Default.aspx)查詢，欲掌握屏東最新活動或縣內公車動態資訊，歡迎下載「屏東go好玩」APP或「屏東公車」APP查詢。

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