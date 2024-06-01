不顧國際譴責！以軍證實：坦克進入拉法市中心　找到哈瑪斯武器庫

▲以色列在加薩南部拉法（Rafah）的市中心展開軍事行動。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

以色列軍隊5月28日將坦克駛入加薩走廊南部的拉法市（Rafah），並要求難民撤離。當地是加薩唯一一處尚未被以色列佔領的主要城市，密集的避難帳篷擠滿了100多萬名流離失所的巴勒斯坦人。儘管國際社會發出譴責，但以色列最新證實，以軍坦克已經開進拉法市中心。

根據CNN、路透社報導，以色列國防軍5月31日在一份聲明中證實了目擊者早前的說法，即以色列的坦已經駛進拉法市中心。以軍還宣稱，他們在拉法市中心發現了伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）藏匿火箭發射器和其他武器的地點，以及哈瑪斯使用的地道豎井。

▲拉法市5月28日一處在以色列軍事行動中被摧毀的難民營。（圖／路透）

然而，包含美國在內的許多國家都對以色列在拉法的軍事行動感到擔憂，甚至引發國際社會譴責。拜登5月曾警告，他不會允許以色列在拉法的重大進攻行動中使用某些美國武器。

以色列5月26日在拉法外圍對2名哈瑪斯指揮官發動空襲，引發一旁的難民營帳篷燃起大火，造成至少45人死亡。

▲拉法一處聯合國難民營5月26日的衛星照片。（圖／路透）

報導還提到，以軍在賈巴利亞（Jabalia）展開了2周多的激烈戰鬥與200多次空襲之後，以軍宣布，他們已經完成了加薩北部的部分作戰行動，部隊將撤出賈巴利亞並準備在加薩進行其他行動。

以軍聲稱，他們在賈巴里亞剷除了數百名哈瑪斯份子，繳獲大量武器，摧毀了火箭發射器以及一個長達10公里存放許多武器的地道網絡，還殲滅哈瑪斯在當地的營指揮官。另外，以軍也宣布找到7名人質的遺體。

▼在拉法市排隊領取人道援助食物的巴勒斯坦人。（圖／路透）